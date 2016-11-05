Aydın Doğan, Ethem Sancak ve İbrahim Karagül'e açtığı tazminat davalarını kazandı

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, kişilik hakları ihlal edildiği gerekçesiyle Güneş gazetesi sahibi Ethem Sancak ile Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül’e açtığı manevi tazminat davalarını kazandı.

Hürriyet'in haberine göre, Güneş gazetesinde 3 Nisan 2015’te Doğan’ın fotomontajla kızıl bere giydirilmiş fotoğrafının da yayınlandığı “Fena yakalandınız”, 4 Nisan 2015’te “Yalan dolan Aydın Doğan”, 6 Nisan 2015’te “Kaosun efendileri”, 2 Mayıs 2015’te “DHKP/C sözünü dinletti”, 15 Mayıs 2015’te “Çanlar Aydın Doğan için çalıyor” başlıklı haberleri ile kişilik hakları ihlal edildiği gerekçesi ile Ethem Sancak ve Güneş gazetesinden toplam 250 bin TL manevi tazminat talep edildi.

Davaların birleştirildiği Bakırköy 1’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Aydın Doğan’ın avukatı Güneş Çelik “Haberlerde fotomontaj yapılarak terör örgütü üyesi gibi gösterilmiştir” dedi.

"İroni için yapıldı"

Sancak’ın avukatı Nurtekin Deniz ise “Davacı tarafın gazete haberlerinde alındığı fotoğrafındaki kep ironi olsun diye yapılmış bir resimdir. Davacıya yönelik ‘sen teröristsin’ şeklinde doğrudan bir hedefleme söz konusu değildir” diye konuştu.

Mahkeme 5 ayrı haber nedeniyle Sancak’ın, yayın tarihinden itibaren yasal faiziyle Aydın Doğan’a toplam 30 bin lira ödemesine karar verdi.

Aydın Doğan, 15 Temmuz 2015’te "O barajın altında sen kalacaksın" başlığı ile yayınlanan yazısı ile kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül’den de 50 bin TL manevi tazminat talep etti. İstanbul 12’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada Doğan’ın avukatı Cansu Tekirdağ, “Müvekkilim PKK’yı yönetmekle suçlanmıştır. Bu konuda davalı tarafça tek bir delil sunulamamıştır” dedi.

Mahkeme, Karagül’ü, haksız yayın tarihi olan 15 Temmuz 2015’ten itibaren yasal faizi ile 25 bin TL manevi tazminat ödemeye hükmetti.