Aydın Doğan: Akşam'ın haberi bir hayal mahsulüdür

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Akşam gazetesinin bugünkü baskısında manşetten verilen "Beykoz Konaklarında Sır Toplantı" başlıklı haberi yalanladı. hurriyet.com.tr'nin haberine göre Doğan, haberin hayal mahsulü olduğunu söyledi.

Aydın Doğan, konuyla ilgili açıklamasında şunları ifade etti:

"Akşam Gazetesi’nin bugünkü nüshasında manşetten verilen ‘Beykoz Konaklarında Sır Toplantı’ başlıklı haberin gerçekle ilgisi yoktur. Böyle bir toplantı olmamıştır. Masa başında hazırlanmış bu hayal mahsulü haber karşısında ne diyeceğimi gerçekten bilemiyorum."

Akşam gazetesinin "Beykoz Konaklarında Sır Toplantı" başlıklı haberinde, gündemden düşmeyen Gezi Parkı eylemlerinin, işadamlarıyla siyasetçileri bir araya getirdiğini belirterek, eski başbakan yardımcılarından ve merhum Bülent Ecevit’in sağ kolu Hüsamettin Özkan’ın Beykoz Konakları’ndaki evinin, Mustafa Koç, Aydın Doğan ve Mustafa Sarıgül’ün buluşma noktası olduğunu yazdı.

Akşam gazetesi haberinde, "Geçen hafta Beykoz Konakları’nda yapılan sır zirvenin, geç saatlere kadar sürdüğü öğrenildi. Zirvede bir araya gelen isimlerin, yeni bir oluşum içinde ya da siyasi bir yol haritası belirlemek üzere olduğu kulislerde dile getiriliyor" diye yazarak, "Durumu merak edilen siyasetçilerin başında Mustafa Sarıgül geliyor. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Sarıgül’ün aday göstereceği konuşulurken, Sarıgül’ün ise çekinceleri olduğu belirtiliyor. Sır zirvelerin ardında Sarıgül’ün durumunun konuşulduğu da iddialar arasında" diye belirtti.