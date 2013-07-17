T24 LogoT24 Logo
Gündem

Aydın Doğan: Akşam'ın haberi bir hayal mahsulüdür

Aydın Doğan, Akşam gazetesinin haberinde yer verilen, kendisinin, Mustafa Koç'un ve Mustafa Sarıgül'ün, yeni bi siyasi yol haritası belirlemek için siyasetçi Hüsamettin Özkan'ın evinde toplandığı iddiasını yalanladı

17 Temmuz 2013 18:51

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Akşam gazetesinin bugünkü baskısında manşetten verilen "Beykoz Konaklarında Sır Toplantı" başlıklı haberi yalanladı. hurriyet.com.tr'nin haberine göre Doğan, haberin hayal mahsulü olduğunu söyledi.

Aydın Doğan, konuyla ilgili açıklamasında şunları ifade etti:

"Akşam Gazetesi’nin bugünkü nüshasında manşetten verilen ‘Beykoz Konaklarında Sır Toplantı’ başlıklı haberin gerçekle ilgisi yoktur. Böyle bir toplantı olmamıştır. Masa başında hazırlanmış bu hayal mahsulü haber karşısında ne diyeceğimi gerçekten bilemiyorum."

 

Akşam gazetesinin "Beykoz Konaklarında Sır Toplantı"  başlıklı haberinde, gündemden düşmeyen Gezi Parkı eylemlerinin,  işadamlarıyla siyasetçileri bir araya getirdiğini belirterek, eski başbakan yardımcılarından ve merhum Bülent Ecevit’in sağ kolu Hüsamettin Özkan’ın Beykoz Konakları’ndaki evinin, Mustafa Koç, Aydın Doğan ve Mustafa Sarıgül’ün buluşma noktası olduğunu yazdı.

Akşam gazetesi haberinde, "Geçen hafta Beykoz Konakları’nda yapılan sır zirvenin, geç saatlere kadar sürdüğü öğrenildi. Zirvede bir araya gelen isimlerin, yeni bir oluşum içinde ya da siyasi bir yol haritası belirlemek üzere olduğu kulislerde dile getiriliyor" diye yazarak, "Durumu merak edilen siyasetçilerin başında Mustafa Sarıgül geliyor. CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Sarıgül’ün aday göstereceği konuşulurken, Sarıgül’ün ise çekinceleri olduğu belirtiliyor. Sır zirvelerin ardında Sarıgül’ün durumunun konuşulduğu da iddialar arasında" diye belirtti.

 

ETİKETLER

akşamgazetehaberaydın doğanmustafa koçmustafa sarıgülhüsamettin özkantoplantısiyasetyeni yolharita

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Irak'taki ABD hedeflerine peş peşe saldırılar...

İran'ın Ankara Büyükelçiliği: Erdoğan Ruhani'ye, "Şehit Süleymani'nin yokluğu derinden üzüyor"...

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24