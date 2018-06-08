 AYDIN DOĞAN: 50 YILLIK ARKADAŞIM, İŞ DÜNYAMIZIN DEĞERLİ İSMİ... 

Haber: İstanbul DHA

Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören\'in vefatıyla ilgili açıklamada bulundu. Aydın Doğan, \"50 yıllık arkadaşım, iş dünyamızın değerli ismi Erdoğan Demirören’in elim vefatını teessürle öğrendim. 40 yıllık iş arkadaşlığımız da bulunan Erdoğan Demirören’e Allahtan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Sevgili eşi Tülin, evlatları Yıldırım, Meltem ve Tayfun ile tüm ailesinin ve Demirören camiasının acısını paylaşır, sabır, metanet ve başsağlığı dileklerimi sunarım\" ifadelerini kullandı.

