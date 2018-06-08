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 AYDIN DOĞAN: 50 YILLIK ARKADAŞIM, İŞ DÜNYAMIZIN DEĞERLİ İSMİ... 

Haber: İstanbul DHA Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in vefatıyla ilgili açıklamada bulundu

08 Haziran 2018 16:50

Haber: İstanbul DHA
Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören\'in vefatıyla ilgili açıklamada bulundu. Aydın Doğan, \"50 yıllık arkadaşım, iş dünyamızın değerli ismi Erdoğan Demirören’in elim vefatını teessürle öğrendim. 40 yıllık iş arkadaşlığımız da bulunan Erdoğan Demirören’e Allahtan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Sevgili eşi Tülin, evlatları Yıldırım,  Meltem ve Tayfun  ile tüm ailesinin ve Demirören camiasının  acısını paylaşır, sabır, metanet ve başsağlığı dileklerimi sunarım\" ifadelerini kullandı.
 

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