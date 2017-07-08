Aydın Doğan: 15 Temmuz'da büyük bir felaketten döndük; dileğim 'Adalet Yürüyüşü'nün olaysız tamamlanması

Aydın Doğan, Doğan Yayın İlkeleri Kurulu toplantısında, 15 Temmuz Darbe Girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 15 Temmuz'da büyük bir felaketin eşiğinden dönüldüğünü ifade eden Doğan, Adalet Yürüyüşü ile ilgili “CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün olaysız bir şekilde tamamlanması en büyük dileğimizdir” dedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Doğan Yayın İlkeleri Kurulu toplantısı Muğla’nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirildi. Aydın Doğan başkanlığındaki toplantıya, kurul üyelerinin yanı sıra medya grubu yönetici ve temsilcileri katıldı.

Toplantının açılışında konuşma yapan Doğan, Bodrum’da, geleneksel hale gelen toplantının dördüncüsünü düzenlediklerini belirterek, "Geçen yıl memleketimizde olan önemli olaylardan biri 15 Temmuz hain darbe girişimiydi. Birinci yılını doldurmasına çok az bir zaman kaldı. 15 Temmuz’da milletçe büyük bir felaketin eşiğinden döndük. Bu hain darbeyi milletimiz önlemiştir. Meydanlarda, camilerde ve Meclis'te olağanüstü bir direniş sergilenmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız dik durmuştur. İktidarıyla, muhalefetiyle bütün siyasi partilerimiz demokrasiden yana tavır almış, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde toplanmıştır" dedi. Aydın Doğan sözlerine şöyle devam etti:

Bizim gazete ve televizyonlarımızı susturmak istediler

"15 Temmuz’da Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Teşkilatımız içinde darbeye karşı olan büyük çoğunluk, kahramanca mücadele etmiştir. Hain darbeciler o gece Doğan Grubu olarak bizim gazete ve televizyonlarımızı zorbalıkla basmış ve yayınlarımızı engellemeye kalkışmışlardır. Darbecilerin TRT dışında sadece bizim gazete ve televizyonlarımızı susturmak istemeleri manidardır. İftiharla söylemek isterim ki, o gece sürecin gidişatı tamamen belirsizken biz Doğan Medya Grubu olarak elbirliğiyle mücadele ettik. Darbecilere geçit vermedik, darbecilere karşı direndik. Hiç düşünmeden, bir an bile tereddüt etmeden demokrasiden yana tavır aldık. Çünkü medyanın yaşam tarzı, nefes alma borusu demokrasidir. Eğer bir ülkede demokrasi yoksa, medya da yok demektir. Onun için bu mücadeleyi verdik. Ben burada 15 Temmuz şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyorum."

Hainler hak ettikleri cezaları almalı

Konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili yargılamalara da değinen Aydın Doğan, şunları söyledi:

"FETÖ’cü hainlerin yargılanmasına devam ediliyor. Bu hainlerin hukuk önünde hak ettikleri cezaları alması en büyük beklentimizdir. Fakat FETÖ ile mücadele ederken, dikkat edilmesi gereken hususlar var. FETÖ’cü suçlaması, önüne gelene kara çalmak için kullanılacak bir araç haline getirilmemelidir. Hiçbir hukuki mesnede ve delile dayanmadan, kişilere FETÖ’cü yaftalamasında bulunulması yanlıştır ve inciticidir. Demokrasimiz için de güzel bir şey değildir. Hukuki anlamda da güzel bir şey değildir."

Yürüyüşün olaysız bir şekilde tamamlanması dileğimizdir

Aydın Doğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü’yle ilgili olarak, "Bugünlerde Türkiye’nin gündeminde olan başka bir konu Cumhuriyet Halk Partisi Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı 'Adalet Yürüyüşü’dür. Bu yürüyüşün olaysız bir şekilde tamamlanması en büyük dileğimizdir. Yürüyüşün herhangi bir tatsız olay yaşanmadan bitmesi, demokrasimizin olgunlaştığının göstergelerinden biri olacaktır. Ümit ediyorum ki, bu yürüyüş herkesin aradığı adalet arayışının yükselmesine hizmet edecektir" dedi.

Yayınlar ilkelere uygun

Toplantının ardından değerlendirmede bulunan Avrupa Birliği eski Genel Sekreteri, Emekli Büyükelçi ve Doğan Holding Başkan Danışmanı Volkan Vural, toplantının gündeminde iki konunun ele alındığını söyledi. Vural, bu konulardan birincisinin yayınların ilkelere uygunluğunun değerlendirilmesi olduğunu ifade etti.



Vural, şöyle konuştu: "Birinci konudaki tartışmalarda şu görüldü ki, 23 Mart’ta yapılan son toplantıdan bu yana Türkiye’de bir yandan referandum süreci, PKK terörü ile mücadele, Suriye meselesi en son Katar’a uygulanan ambargo, Adalet Yürüyüşü gibi çok önemli konular karşısında yayınlarımızın objektif olduğu ve toplumun bilgi alma hakkına cevap verme amacı taşıdığıdır.



Kurul üyelerimiz bu konularda benzer değerlendirmelerde bulundular.



Gündemin ikinci maddesi ise gazetecilerin sosyal medya paylaşımları konusuydu. Bununla ilgili yayın ilkelerimizde gerekli hükümler var. Bu çerçevede bazı sorunlar yaşandığı görülüyor. Bunun için, yeni bir çalışma başlatılacak."



Toplantıya katılan Doğan Yayın İlkeleri Kurul üyeleri ve medya grubu CEO, genel yayın yönetmenleri ile temsilcilerinin isimleri: Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan, eski Avrupa Birliği Genel Sekreteri Doğan Holding Başkan Danışmanı Volkan Vural, eski Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet Aydın, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Adem Sözüer, gazeteci-yazar Altan Öymen, KONDA Araştırma Genel Müdürü Bekir Ağırdır, spor adamı Mustafa Denizli, eski Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Türkiye Milli Kültür Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Salih Tuğ, Doğan Yayın İlkeleri Kurulu Genel Sekreteri Afitap Pusat, CNN TÜRK Genel Müdürü Erdoğan Aktaş, CNN Türk Haber Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Boratav, Kanal D Haber Dairesi Başkanı Ahmet Hakan Coşkun, Kanal D Haber Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar, Doğan Haber Ajansı Genel Müdürü Uğur Cebeci, Hürriyet Daily News Genel Yayın Yönetmeni Murat Yetkin, Hürriyet Gazetesi İzmir Temsilcisi Deniz Sipahi, Hürriyet Daily News Ankara Temsilcisi Serkan Demirtaş ve Hürriyet Gazetesi Okur Temsilcisi Faruk Bildirici.