-Aydın Denktaş, eşinin ofisini ziyaret etti LEFKOŞA (A.A) - 21.01.2012 - ''Dairene geldim, sen yoksun. Sen kalbimde her zaman yaşayacaksın.'' Bu satırları, 13 Ocak gecesi vefat eden ve Salı günü defnedilen KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın eşi Aydın Denktaş, 67 yıllık hayat arkadaşı için açılan taziye defterine yazdı. Hayat arkadaşını kaybetmenin yasını tutan ve ilaçlarla ayakta duran Aydın Denktaş, bugün, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ın Lefkoşa'daki çalışma ofisini ziyaret etti. Denktaş'ın çalışma ofisinin kapısına ayak basarken göz yaşlarına hakim olamayan Aydın Denktaş, ''Ben de taziye defterini imzalamak istiyorum'' diyerek, Denktaş için açılan taziye defterine duygularını gözyaşları eşliğinde şöyle aktardı: ''Canım, Dairene geldim, sen yoksun. Kokun evi doldurdu, her yeri, sen varsın gibi öpüp kokluyorum. Sen kalbimde her zaman yaşayacaksın. Nurlar içinde yat. Sarı saçlı, mavi gözlü karın Aydın.'' Taziye defterini imzaladıktan sonra eşinin çalışma masasının başına geçen Aydın Denktaş, tüm objelere teker teker dokundu, kokladı ve öptü. Aydın Denktaş'ın gözyaşları, ofiste bulunanları da duygulandırdı. Daha sonra Kurucu Cumhurbaşkanı'nın konuklarını ağırladığı bölüme uzanan Aydın Denktaş, Denktaş'ın boş koltuğunun baş ucunda, 35 yaşında bir trafik kazasında hayata veda eden oğlu Raif Denktaş'ın fotoğrafına dokunarak, ''Babacığın artık yanında, sonunda buluştunuz. Beni de bekleyin, ben de geleceğim'' diye seslendi. Aydın Denktaş'ı teselli eden ise oğlu Serdar Denktaş oldu. Annesinin koluna giren Serdar Denktaş, uzunca bir süre annesine sarılarak göz yaşı döktü, ardından arabaya kadar annesine eşlik etti.