Aydın'da bir kişi, kızdığı akrabalarının evini ateşe verdi!

Aydın'da bilinmeyen bir nedenle akrabalarına kızan bir kişi, tüm akrabalarının evini ateşe verdi. Yangını söndürmeye gelen itfaiye ekiplerini de eşya fırlatarak yangının söndürülmesini engelleyen kişi, polis ekipleri gelince kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Aydın Efeler İlçe merkezi Köprülü-Veysipaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 1622 sokakta oturan Y.Y. isimli şahıs, henüz bilinmeyen bir sebeple akrabalarına kızınca aynı sokakta bulunan amcalarına ait 6 evi ateşe verdi. Kundaklanan evlerden 5'i yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının söndürülmesini engellemeye çalıştı

Bölgedeki evlerden dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri 112 Acil Yardım Hattı'nı arayarak yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler yangınlara müdahale etmek isteyince evleri ateşe veren şahsın yukarıdan tahta kanepe ve kasa fırlatması üzerine polis ekiplerinden yardım istendi.

Polislerin gelmesi üzerine şahıs bölgeden kaçınca itfaiye ekipleri polis koruması eşliğinde yanan evleri söndürmeye çalıştı.

Olaydan haberdar olarak evlerine gelen aile fertleri aynı anda 5 evin yeğenleri tarafından kundaklanarak yakıldığını öğrenince adeta isyan etti. Yeğenleri tarafından daha önce de evlerinin yakıldığını belirten aile fertleri, "Bu ne biçim adalet. Daha önce de evlerimiz yakıldı. Şikayetçi olduk. Yakan kişi bizden önce çıkıp gitti. Böyle kişileri tutuklamayan hakim ve savcılara ne diyelim" diyerek olaya tepki gösterdiler.

"Pamuk tarlalarında çalışarak bu evi yaptırdık"

Evi yanan kadınlardan biri ise çok zor şartlarda evini yaptırdığını belirterek, "Pamuk tarlalarında çalışarak bu evi yaptırdık. Çekmediğim kalmadı. Ne olur devlet yardımcı olsun. Bu kişi bugün evlerimizi yakıyor. Yarın canımızı gasp edecek" dedi.

Polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, evleri ateşe verip kaçan Y.Y. isimli kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. (İHA)