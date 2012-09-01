Aydın, Bahçeli'ye karşı adaylığını resmen açıkladı

MHP Trabzon Milletvekili Koray Aydın, partisinin kasım ayında yapılacak Büyük Kurultayı’nda Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin karşısına çıkacağını resmen açıkladı.

Aydın, Anadolu Gösteri Merkezi’nde düzenlediği toplantıda, milliyetçi ve ülkücü hareketin, MHP yönetimin değişmesi için adeta bir “işaret fişeği” beklediğini söyledi.

“Bu işaret fişeğinin fitilini, resmen ateşliyorum” diyen Aydın, “4 Kasım 2002 sabahından başlayan AKP iktidarını bitirmek üzere 4 Kasım 2012 günü yapılacak 10. Olağan Büyük Kurultay’da, MHP Genel Başkanlığı’na aday olduğumu resmen ilan ediyorum” ifadelerini kullandı.

Partisi ve Türkiye için 4 Kasım tarihinin önemli bir dönüm noktası olacağını savunan Aydın, “MHP yönetiminde artık değişim zamanı gelmiştir” diye konuştu.

Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çünkü bu yönetim anlayışı, ülküdaşlarımız arasında ümitsizliğe ve yılgınlığa yol açmaktadır. Seçimlerde yaşadığımız başarısızlıklar, daha ne zamana kadar şerefli yenilgiler olarak takdim edilecektir? Ülkücünün ömrü ‘iktidar’ müjdesi bekleyerek mi geçecektir? Sadece iktidar partisinin icraatları doğrultusunda tepki beyan eden, onu da gecikmeli şekilde yerine getiren partimiz, belirlenmiş gündeme geç intibak eden ve takip eden bir görünüme sahiptir. Haftada bir gün yapılan grup açıklamalarının dışında, dişe dokunur bir faaliyet sergilemeyen Genel Merkezimiz, alanda varlığı belli olmayan ve hatta bundan özenle kaçınan bir kimliğe büründürülmüştür.

Biz MHP’de siyasal tembelliğe son vermeye, gece-gündüz demeden çalışmaya, üretmeye ve başarmaya geliyoruz. Genel Başkan seçilmem durumunda ilk icraatım, tüzük çalıştayı ve hemen ardından, tüzük kurultayı yapmak olacaktır. Kadın Kolları ve Gençlik Kolları kurulacak, bu organların yönetimleri kongrelerle belirlenecek. Genel başkanlık ve milletvekilliği süresi de sınırlandırılacak.”