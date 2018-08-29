Ayder Yaylası'nda 'yeni proje' heyecanı

Muhammet KAÇAR- Aytekin KALENDER/ÇAMLIHEMŞİN (Rize), (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın çıkışıyla gündeme gelen Rize\'nin ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası için Toplu Konut İdaresi (TOKİ) öncülüğünde uygulanacak Kentsel Dönüşüm Projesi\'nin ayrıntılarının ortaya çıkması, yöre halkını heyecanlandırdı. Altyapı ve ulaşım sorunlarını çözecek, \'imar kirliliği\' tartışmaları sona erdirecek projeye destek veren işletme ve yapı sahipleri, kamuoyuna yansıyan ve beğendikleri projenin başlamasını beklediklerini söyledi.

Çamlıhemşin ilçesinde bulunan ve doğal güzelliği ile öne çıkan \'turizm merkezi, milli park, ve doğal sit\' alanı statüsüne sahip Ayder Yaylası, her geçen gün artan kaçak yapılar sonucu \'imar kirliliği\' tartışmalarıyla gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın da konuyla ilgili çıkışı sonrası yayla için harekete geçildi. Ayder Yaylası\'nda, TOKİ öncülüğünde Kentsel Dönüşüm Projesi hazırlandı. Yeni projeyle otopark, otel ve pansiyon alanları, seyir terasları, günübirlik eğlence alanları, çadır ve kamp bölgeleri ile giriş- çıkış noktaları belirlendi. Yaylaya ulaşanlar, 750 kapasiteli katlı otoparka araçlarını bıraktıktan sonra seyir terasına ulaşacak. Ziyaretçiler, buradaki trambüslerle yayla merkezine ulaşacak. Ulaşım sorununa çözüm olarak yaylanın alt kodunda çift yönlü yeni yol yapılacak. Ayder Yaylası ve civardaki Ausor, Hüser ve Kavron yaylalarına gitmek isteyenler, bu yolu kullanacak. Yaylaya araç girişi sınırlandırılacak. Yaylada dikey yerine en fazla 2 katlı yatay yapılar inşa edilecek. Uygulanacak yeni modelle altyapı ve ulaşım sorunlarının çözüleceği yaylayla ilgili \'imar kirliliği\' tartışmaları da son bulacak.

YAYLACILAR, PROJEYİ BEĞENDİ

Ayder Yaylası için TOKİ öncülüğünde uygulanacak Kentsel Dönüşüm Projesi\'nin ayrıntılarının ortaya çıkması, yöre halkını heyecanlandırdı. Altyapı ve ulaşım sorunlarını çözecek, \'imar kirliliği\' tartışmaları sona erdirecek projeye destek veren işletme ve yapı sahipleri, kamuoyuna yansıyan projeyi beğendiklerini söyledi.

Yaylada işletmecilik yapan Meryem Okumuşoğlu, Ayder\'in eskiden çok daha güzel olduğunu belirterek, gecekondu tipi yapılar nedeniyle doğal güzelliğinin bozulduğunu savundu. Okumuşoğlu, \"Ayder Yaylası şehir oldu, yaylalıktan çıktı. Şimdi Kentsel Dönüşüm Projesi yapılacak. Biz bu projeyi istiyoruz. Cumhurbaşkanı\'mıza da güveniyoruz. TOKİ\'nin yapacağı projeyi bekliyoruz. Çok güzel bir uygulama olacağına inanıyoruz. Ayder, bu proje ile çok daha güzel olacak\" dedi.

\'PROJEDEN ÇOK UMUTLUYUZ\'

İşletmeci Ayşe Sarı da Ayder\'de doğup, büyüdüğünü belirterek, \"Yaylamız eskiden daha iyiydi. Şimdi de o kadar kötü değil; ama kargaşa hali var. Kentsel Dönüşüm Projesi uygulanacak. Bu projede tapu sahiplerine imkan tanınmasını istiyoruz. Projeyi gördüm. Çok büyük bir proje hazırlanmış. Nasıl uygulanacağını merakla bekliyoruz\" diye konuştu.

Ayder Yaylası’nın bağlı olduğu Kaplıca köyünün eski euhtarı Muhammet Sarı ise projeyi sanal ortamda izlediğini ve çok beğendiğini dile getirerek, \"Eğer TOKİ bu projeyi uygularsa çok süper olur, iyi olur. Yöneticilerimizde Ayder\'le daha iyi ilgilenir. Ayder şu anda köy statüsünde bile değil. Bu projeden çok umutluyuz\" dedi.

Kübra Sarı da \"Proje çok güzel. Ben de öyle bir doğanın olmasını isterim. Buraya gelen halk binadan çok yeşilliği görmek istiyor. Bu durumdan işletmecilerin mağdur olmasın yeter. Biz de Ayder\'in projedeki gibi güzel olmasını çok istiyoruz\" diyerek, projenin başlamasını sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

AYDER ÇEVRE VE TURİZM DERNEĞİ: 2019\'A REZERVASYON ALMIYORUZ

Ayder Çevre ve Turizm Derneği Başkanı Erdal Sarı, Kentsel Dönüşüm Projesi\'nin, Ayder\'i gelecek kuşaklara taşıyacak emsal çalışma olacağına inandıklarını söyledi. Sarı, \"Projeyi henüz tam ayrıntıları ile bilmiyoruz. Kamuoyuna yansıyan bir proje oldu. Bu proje herkesi heyecanlandırdı. Proje, Ayder\'in mevcut altyapı, ulaşım ve imar sorunlarına çözüm getiriyor. Ayder\'deki yapı ve işletme sahiplerine projenin anlatılarak bir an önce başlamasını bekliyoruz. Bize \'2019 için rezervasyon almayın\' denilmişti. Biz de gelecek yıl için planlamalarımızı buna göre yapıyoruz. Kentsel Dönüşüm Projesi ile Ayder\'in bugünden çok daha iyi bir konuma geleceğine inanıyoruz\" diye konuştu.

AYDER YAYLASI

Ayder Yaylası, Çamlıhemşin ilçesinin 19 kilometre güneydoğusunda, 1350 metre yükseklikte yer alıyor. Fırtına Deresi boyunca eşsiz doğal güzellikler izlenerek ulaşılan Ayder Yaylası, çevresini saran çam ormanları, şelaleler, yöresel mimarideki evler, çiçekler ve bu çiçeklerden elde edilen bal ve şifalı kaplıcayla sırtını Kaçkarlar\'a dayamış, çam örtülü yamaçlarla kaplı bulunuyor. Yaz aylarında yerli- yabancı turistler, 55 derece sıcaklıktaki şifalı kaplıca suyundan yararlanıyor. Kaplıca suyunun romatizmal ve iç hastalıklar ile kadın ve cilt hastalıklarına iyi geldiği belirtiliyor. Yaylada trekking, cip safari, foto safari, kampçılık, dağcılık gibi birçok turizm aktivitesi de yapılıyor.

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