Ayder Yaylası'na TOKİ giriyor

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı olan Ayder Yaylası’nı “kentsel dönüşüm ve gelişim projesi” adı altında imara açılması için TOKİ tarafından ihale günü verildi.

Cumhuriyet’in haberine göre, Ayder Yaylası ilk olarak 1987’de Turizm Merkezi ilan edilmiş, 1994 yılına gelindiğinde Milli Park, 1998’de ise Doğal Sit alanı olmuş ve koruma altına alınmıştı. Ayder, Karadeniz’in en bilinen yaylası son olarak 2006’da Bakanlar Kurulu Kararı ile “Kültür ve Turizm Koruma Gelişim Bölgesi” ilan edildi.

Koruma amaçlı imar planları hazırlanmayan Ayder Yaylası, yıllardır doğal güzelliğini bozan kaçak yapılara esir oldu. AKP’li Çamlıhemşin Belediyesi, Ayder Yaylası’ndaki 290 yapıdan 158’i için yıkım kararı alırken, yapıların yıkımı için yapılan ihaleye katılım olmadı.

Rize Valisi Erdoğan Beştaş, Ayder Yaylası’na TOKİ’nin gireceği yönünde açıklama yaptı.

TOKİ, Ayder Yaylası Kentsel Dönüşüm Ve Gelişim Projesi’nin hazırlanması için ön yeterlilik ihalesi yapacak. İhale 16 Şubat 2017 günü saat 11:00’da TOKİ’nin İstanbul Hizmet Binası’nda gerçekleşecek.

İhale sürecinin başladığına dair bilgiler de Elektronik Kamu Alımları Platformu’nun internet sitesinde yer aldı.