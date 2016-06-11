Aydemir Akbaş: "Uzun donundan bıktık" dediler, önüme servet döktüler yine de donumu çıkarmadım!

'Cinemasco' adlı sosyal paylaşım sitesi, Yeşilçam'ın ünlü oyuncularının, erotik sahnelerle imtihanını 'Ünlüler Anlatıyor' adlı röportaj serisiyle takipçileriyle paylaşıyor.

Cüneyt Arkın, zor durumda kaldığı bir dönemini fırsat bilerek erotik filmlerde oynaması için kendisine gelen teklifin hikayesini anlattı.



Habertürk'te yer alan habere göre; usta oyuncu, "Malkoçoğlu filminin bir sahnesinde, saray balkonundan atımın sırtına uçtum. At kaçınca yere çakıldım. Sol bacağım felç oldu. Levent'teki evi yeni almıştım. Borç içindeydim. İki faizci patron evime gelip, 'Madem yataktan çıkamıyorsun, filmleri yatakta çeker, seni de zengin ederiz' dedi. Seks filmleri çekilecekti. 'Güle güle beyler' dedim" ifadelerini kullandı.

"Uzun donundan bıktık dediler"

Yeşilçam'ın usta isimlerinden Aydemir Akbaş, dönemin şartlarını "Sinemaya bir süre ara vermiştim. Bu sürede tiyatroya döndüm, seks komedileri başlayınca bizleri buldular. Bu filmlerde oynarken hiç tereddür etmedim. Pornonun ne, seks komedisinin ne olduğunu bilmeyen hıylarlar var. Bana servet döktüler donumu çıkarmadım. Yapımcılar 'Senin bu uzun donundan bıktık' dediler, aldığım ücretin 5 katını verdiler. Yine donumu indirmedim" şeklinde konuştu.

"Bana öyle senaryolar gelecekti ki"

Türk sinemasının Sultan'ı Türkan Şoray, seks furyasına halk arasında çok konuşulan 'Şoray Kanunları'ndaki 'Sevişmez, öpüşmez' maddesiyle karşı koymuştu.



Ticari kaygılarla erotik film çekildiğini ve toplumun yapısından dolayı o sahnelerden kaçtığını vurgulayan ünlü oyuncu, "Sinamaya ilk girdiğim yıllarda kural koymasaydım bana öyle senaryolar gelecekti ki, aşırı şeyler isteyeceklerdi. Bu nedenle sevişmez, öpüşmez kurallarını koymuştum. Ne olursa olsun toplumun değer yarıları var, muhafazakar bir toplum içerisindeyiz. İster istemez böyle düşünüyordum" dedi.



Usta oyuncu 'Mine' adlı filminde Cihan Ünal'a olan sevişme sahnelerinde bu tabusunu yıkmıştı.



"Halkımıza ayıp olur"





60'lı yılların yakışıklı jönü İzzet Günay, o dönemi şöyle anlatıyor:



"70'lerde seks filmleri furyası başladı. Ekonomik sıkıntı çekiyorduk. Sonra düşündüm bu tarz filmler bana yakışmaz, hem de 'Halkımızı ayıp' diyerek kabul etmedim."

