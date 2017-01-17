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Bilim / Teknoloji

Ay'da yürüyen son insan hayatını kaybetti

Gene Cernan, Apollo 17 Ay programı ile Ay'a ayak basan 12. ve son insandı

17 Ocak 2017 02:48

NASA'dan yapılan açıklamada, Ay'da yürüyen son insan olan Gene Cernan'ın 82 yaşında hayatını kaybettiği duyuruldu.

Gene Cernan kimdir?

Amerikalı eski deniz ve hava subayı, elektrik mühendisi, havacılık mühendisi, savaş pilotu ve NASA astronotu. Haziran 1966'da Gemini 9A görevinde pilot, Mayıs 1969'da Apollo 10 programında Ay Modülü Pilotu ve Aralık 1972' de Apollo 17 programında görev komutanı olarak üç kez uzay görevinde bulunmuştur. Apollo 17 Ay programı ile Ay'a ayak basan 12. ve son insandır.

 

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