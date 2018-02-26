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Ayda 2 bin 500 kişi sosyal marketten yararlanıyor

İSTANBUL,(DHA)-ÜMRANİYE Belediyesi, ilçede yaşayan dar gelirli ailelere 14 yıldır düzenli olarak gıda ve giyim yardımı yapıyor

26 Şubat 2018 17:55

İSTANBUL,(DHA)-ÜMRANİYE Belediyesi, ilçede yaşayan dar gelirli ailelere 14 yıldır düzenli olarak gıda ve giyim yardımı yapıyor. Belediyenin verdiği sosyal destek kartı ile ayda ortalama 2 bin 500 kişi sosyal marketlerden dilediklerince alışveriş yapıyor.

Ümraniye Belediyesi tarafından verilen sosyal destek kartı ile her türlü gıda malzemesinin yer aldığı 84 ürün, 42 temizlik malzemesi ile yetişkin, genç ve çocuk giyim malzemelerinden oluşan birçok ürünü ücretsiz alınabiliyor. Bu sosyal hizmeti daha fazla kişiye ulaştırmayı hedefleyen belediye, 3’üncü Sosyal Market\'inin de sonuna geldi. İstiklal Mahallesi’ne yapılan 5 katlı sosyal markette rezerv ve depolama alanları, lojistik merkez ile market alanı yer alıyor. Binanın 2 katında, spor salonu olarak kullanılmak üzere bir alan da bulunuyor. 

(FOTOĞRAFLI)

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