Ayda 10 YTL'ye ADSL!

Hızlı internet ADSL alanında son dönemde yaşanan kıyasıya rekabet fiyatların aşağı çekilmesini de beraberinde getirdi. 5.2 milyon aboneyle ADSL pazarını domine eden Türk Telekom’un internet kolu TTNet’le rekabete giren şirketler, yeni aboneliklerde ilk aylar için sundukları indirimli fiyatlarla tüketiciyi kendisine çekme çabasında. Piyasada ayrıca Doğan Online “Smileadsl”, Tellcom “Superonline”, Koç.net ise “Biri” markalarıyla ADSL hizmeti sunuyor.



24 aylık kontrat



Bu firmalardan Tellcom ilk abonelikte sunduğu 9.99 YTL’lik tarifeyle fiyatı 10 YTL’nin altına düşürdü. Türkiye’de en yoğun kullanılan ADSL paketi 1Mbps 4GB’lık ürün için uygulanan bu fiyat, Smileadsl’de 14.99, TTnet’te 15.99, Biri seçeneğinde ise 14.90 YTL olarak belirlenmiş durumda.

Abonelikte modem istemeyen kullanıcılara 5 ay boyunca bu fiyatı sunun Tellcom, kablolu modem istenildiğinde aynı fiyatı 4 ay, kablosuz modem istenildiğinde ise 3 ay boyunca garanti ediyor. 24 aylık kontrat karşılığı verilen bu paket, ilgili promosyon aylarının geçmesinin ardından standart fiyata dönüyor.



Eski aboneler dikkat!



Örnek verilecek olursa Tellcom’dan abonelik alan bir tüketici modem istemez ise 5 ay boyunca 9.99 YTL üzerinden ücret ödüyor. 19 aylık dönemde 29 YTL’lik fiyat uygulanıyor.

24 aylık süreden önce abonelik iptal olursa, firmalar, uygulanan indirim tutarı ve modem fiyatını tüketicilerden talep ediyor.



Bu ve benzeri paketleri Smileadsl ile TTNet de abonelere sunuyor. Smileadsl, yeni aboneliklerde 14.99 YTL’lik baz fiyat uygularken, modemsiz seçenekte 5 ay, kablolu modemde 3 ay, kablosuz modem seçeneğinde ise 2 aylık bir kampanya uyguluyor.

TTNet’te ise baz fiyat 15.99 YTL. Modemsiz seçenekte 4 ayı kullanıcılara bu fiyat üzerinden taahhüt eden firma, kablolu modemde 16.99 YTL’ye çıkarak 3 ay, kablosuz modemde ise 16.99x2 aylık kampanyayı tüketicilerin önüne koyuyor.



Bu arada TTNet, 9 Temmuz 2008 tarihinden itibaren ADSL aboneliklerini iptal ettiren eski abonelerini bu kampanyadan yararlandırmıyor.



İlk ay için kota sınırı kalkıyor



Bu üç firmanın ilk aboneliklerde uyguladığı paketlerde fiyatlar ve süreler değişkenlik gösteriyor olsa da, paketlerde yöntem olarak benzerlik var. Bu seçeneklerde 24 aylık kontrat istenirken, bağlantı ücreti alınmıyor. Smileadsl, limitli paketlerden ilk ay limitsiz olarak faydalanılmasını sağlıyor.

Farklı bir paketle tüketicilerin karşısına çıkan Koç.net ise, yeni abonelikte kablosuz modem veriyor ve 14.90 YTL’lik fiyat uyguluyor.

Ödeme seçeneğine göre bu fiyatı 2 ve 3 ay uygulayan firma, ardından 29 YTL talep ediyor. Koç.net Biri seçeneğinde de Smileadsl’de olduğu gibi limitli paketler ilk ayı limitsiz olarak kullanabiliyor.



Altyapıyı Türk Telekom sağlıyor



Pazardaki rekabetin arttığının önemli göstergelerinden biri de, TTNet’in geçen yılla karşılaştığında abone başına elde ettiği gelir rakamında (ARPU) gerileme olması. TTNet tarafında 2007 yılı ilk yarısında 28.6 YTL olan ADSL ARPU, 2008’in aynı döneminde 26.8 YTL oldu.