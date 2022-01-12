AYD Başkanı Altaş'tan kira zammı açıklaması: Bakan Nebati'ye talebimizi ilettik, çalışmanın yapılacağını söyledi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin alışveriş merkezi yatırımcılarıyla gerçekleştirdiği toplantıda son dönemde tartışma konusu olan kira zamları da gündemin ilk sırasında yer aldı. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Prof Dr. Hüseyin Altaş toplantıda kira artışı için ÜFE+TÜFE'yi ikiye bölüp yıllık olarak hesaplanması ve artışın her ay için aynı olmasını talep ettiklerini söyledi. Altaş "Bu talebe karşı Hazine ve Maliye Bakanımız haklı olduğumuzu söyleyerek çalışmanın yapılacağını söyledi" diye konuştu.

Bloomberg HT yayınına bağlanan Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği Başkanı Hüseyin Altaş kurda yaşanan dengesizlikler nedeniyle 2018'de kararı alınan TL'ye dönüş uygulamasıyla reel manada üçte iki oranında kira kaybı yaşadıklarını ve bu uygulamanın her iki taraf için de gelir kaybı oluşmasına neden olduğunu belirtti.

"Yan yana üç mağazada farklı kiralar oluşabilir"

Altaş, kira artışlarının yıllık TÜFE artış ortalaması oranına göre belirlendiğini fakat bunun hem mağaza sahipleri hem de perakendeciler için adil olmadığını belirterek, "Aylık TÜFE ortalaması 19 çıktı ama yıllıkta 36 çıkıyor. Bu ay kira artışı yapacağımız birisine yüzde 19 oranında artış yapıyoruz fakat önümüzdeki ay bu oran muhtemelen 25 bir sonraki ay 36 olacak. Dolayısıyla yan yana 3 mağazadan farklı oranda kira alınması söz konusu olacak. Zamlar oransal bazda devam edeceği için de bu haksızlık yüksek kiraya maruz kalan perakendeciler için devam eden yıllarda artarak sürecek. Eski uygulamalardan biri olan ÜFE+TÜFE'yi ikiye bölüp yıllık olarak hesaplanmasını ve artışın her ay için aynı olmasını talep ettik. Hazine ve Maliye Bakanımız da haklı olduğumuzu söyleyerek çalışmanın yapılacağını söyledi" ifadelerini kullandı.

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