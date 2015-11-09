Ayçiçek yağı ile kızartma kansere neden oluyor

İngiltere’de yapılan bir araştırma kızartma yaparken fazla ısınan ayçiçek ve mısırözü gibi bitkisel yağların, diğer yağlara göre daha fazla kansere neden olduğunu ortaya çıkardı.

İngiltere'deki Ulusal Sağlık Hizmeti (NHS) tarafından yapılan bir araştırma, bitkisel yağlarla yapılan kızartma tüketiminin kansere yakalanma riskini artırdığını ortaya koydu.

Uzmanlara göre, ayçiçeği, mısır, soya ya da palm yağları kızdırıldığında ortaya çıkan "aldehit" isimli kimyasallar, kanserin yanı sıra sinir dokusu bozuklukları ve Alzheimer gibi hastalıklara sebep olabiliyor.

İngiltere'deki De Montfort Üniversitesi'nde görev yapan biyoanalitik kimya uzmanı Martin Grootveld bununla ilgili olarak, bitkisel yağda kızartılan bir gıdada günlük üst limitten 200 kat daha fazla aldehit bulunduğunu söyledi.

Dünyanın saygın üniversitelerinden Oxford’lu bilim insanları da ayçiçek ve mısıryağlarının kimyasal toksin oluşumuna neden olduğunu vurgularken yiyeceklerin zeytinyağı ya da tereyağıyla pişirilmesi konusunda uyarıda bulundu.