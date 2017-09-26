Aybüke'nin tabutunun üzerine gelinlik ve kardeşinin çizdiği resim koyuldu

Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK\'ta düğün çıkışı, yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu ölen 18 yaşındaki Aybüke Kulaksız\'ın cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze namazında tabutun üzerine konulan gelinlik ve kardeşi 8 yaşındaki Şevval Kulaksız\'ın kendisini ablasıyla gezerken çizdiği resim, görenleri duygulandırdı.

Geçen cumartesi akşamı Milli Egemenlik Caddesi\'nde meydana gelen kazada, bir yakınının düğününden çıktıktan sonra evine gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen lise son sınıf öğrencisi Aybüke Kulaksız\'a, 24 yaşındaki Hasan K. yönetimindeki 34 PU 3159 plakalı otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Kulaksız, tedaviye alındığı Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi\'nde dün hayatını kaybetti.

Kulaksız için bugün Hz. Ali Camii\'nde cenaze namazı kılındı. Tabutun üzerine gelinlik ve kardeşi Şevval Kulaksız\'ın, ablasının ölümünü öğrendikten sonra çizip üzerine, \'Seni hiç unutmayacağız. Biricik canım ablam\' yazdığı resim konuldu. Şevval Kulaksız\'ın, kalp içinde ablasıyla birlikte gezmelerini yansıttığı resim görenleri duygulandırdı. Baba Birol Kulaksız, tabut önünde taziyeleri kabul ederken gözyaşlarını tutamadı. Aybüke Kulaksız\'ın cenazesi, öğlen kılınan cenaze namazından sonra Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü Hasan K., aynı gece İl Emniyet Müdürlüğü\'ne giderek teslim olmuş, ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.



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