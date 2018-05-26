Ayberk için umut günü 4 Haziran

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'de beyin felci ve kronik akciğer yetmezliğiyle dünyaya gelen 8 yaşındaki Ayberk için annesi Neslihan Akın\'ın sosyal medya üzerinden başlattığı yardım kampanyasına ilgi yoğun oldu. Evde sarma yapıp satarak ve yapılan bağışlarla gerekli olan 23 bin lirayı topladığını belrten anne Akın, oğlunun ameliyatı için gün aldıklarını, Ayberk\'in 4 Haziran\'dan sonra zorlu bir tedavi sürecine gireceğini söyledi.

Çiğli\'de Ayberk Akın, beyin felci ve kronik akciğer yetmezliği rahatsızlığıyla dünyaya geldi. Ayberk\'in tedavisiyle yakından ilgilenen annesi Neslihan Akın ise masraflarını karşılayıp eşine destek olabilmek için evde sarma sarıp satarak para kazanmaya başladı. Son zamanlarda Ayberk\'in omurundaki rahatsızlığın artması üzerine doktorları ameliyat olmasına karar verdi. Ancak aile gerekli olan parayı bulamadıkları içini Ayberk\'in de tedavisinde gerileme oldu. Bunun üzerine anne Neslihan Akın, oğlunun rahatsızlığının ne olduğunu ve ne yapmaları gerektiğini anlatan bir video çekti. Bunu da sosyal medya hesabından yayınladı. Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Aralarında sanatçı Demet Akalın\'ın da bulunduğu kişilerden aileye destek geldi. Görüntüleri izleyen kişilerden kimisi anne Neslihan Akın\'a ulaşıp para yardımında bulundu, kimisi de sarma yapması için sipariş verdi. Ayberk\'in tedavisi için gerekli olan 23 bin TL para kısa sürede toplandı.

AYBERK İÇİN ZORLU SÜREÇ BAŞLIYOR

Bir yandan kendisine gelen siparişleri yetiştirmek için çabalayan bir yandan da oğlunun bakımını yapan Neslihan Akın\'dan umut dolu haberler geldi. Neslihan Akın, oğlunun iyileşmesi için hayati önemdeki ameliyat için gereken paranın toplanmasından sonra gün aldıklarını, 4 Haziran\'da Ayberk\'in zorlu bir tedavi sürecine gireceğini söyledi. Yaşadıklarının kendilerini mutlu ettiğini de söyleyen Neslihan Akın, \"Oğlumun rahatsızlığı günden güne kötüleşiyordu. Bundan kurtulması içini tek çare ise ameliyattı. Sosyal medya üzerinden yaptığımız çağrıya inanılmaz destek geldi. Oğlum için gerekli tüm para toplantı. Şimdi tedavisinin bir bölümü için İstanbul\'dayım. Daha sonra da zorlu ameliyat ve tedavi için Ankara\'ya gideceğiz\" dedi.

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