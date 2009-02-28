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Spor

Aybaba: Maçın hakkı beraberlikti

28 Şubat 2009 02:00

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Semat Aybaba da maç sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, oyunun ilk yarısında kontrolü ellerinde tuttuklarını belirterek, "Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Bu nedenle oyunun hakkı beraberlikti" dedi.

Maçın ilk yarısında öne geçmeleri gerektiğine dikkati çeken Aybaba, şunları söyledi:

"İlk yarı da golü bulsaydık 2. yarı farklı bir sistemle oynayabilirdik. 2. yarının son bölümlerinde risk alınca rakibe pozisyonlar verdik. Bazı oyuncularım küçük olduğu için kırılganlıkları var. Sonuçta deplasmanda alınan 1 puandı. Her iki takım da çok kötü, temposuz ve yavaş oynayınca ortaya tatsız tuzsuz bir maç çıktı."

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