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Spor

AYBABA: "SONUÇ BİZİM İÇİN SÜRPRİZ DEĞİL" İSTANBUL (A.A)

22 Aralık 2010 01:13

-AYBABA: "SONUÇ BİZİM İÇİN SÜRPRİZ DEĞİL" İSTANBUL (A.A) - 21.12.2010 - Ziraat Türkiye Kupası (C) Grubu 2. hafta maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 yenen Bucaspor'un teknik direktörü Samet Aybaba, sonucun kendileri için sürpriz olmadığını söyledi. Aybaba, maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında, son 5 haftadır en iyi futbol oynayan takımlardan biri olduklarını belirterek, "Bu sonuç, herkes için sürpriz sonuç gibi gözükecek ama bizim için değil" dedi. Takımda iki 92 doğumlu A2 takımı oyuncusunun oynadığını vurgulayan Samet Aybaba, "Bucaspor, Türk futbolunun geleceğiyle ilgili yatırım yapmış ama maalesef meyvelerini görememiş. Bu sonuç bizim için moral oldu. İkinci yarı daha iyi ve keyif veren bir Bucaspor göreceğiz" diye konuştu. Bucasporlu futbolcu Koray Çölgeçen ise iyi mücadele ettiklerini vurgulayarak, "Bu galibiyeti inancın zaferi olarak nitelendiriyorum. Kadromuz kısıtlı, tecrübesiz oyuncularımız var. Ancak bugün iyi oyunla 3 gol bulduk" şeklinde konuştu Sercan Kaya da oyun ve skor olarak İstanbul'da iyi bir neticeyle ayrıldıklarını söyledi.

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