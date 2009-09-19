Ayasofya'daki padişah türbesi ziyarete açıldı

İstanbul'un en önemli simgelerinden Ayasofya Müzesi, kapalı kapılar ardındaki kültür miraslarını ziyarete açıyor. Müzede "girilmez" levhalı kapının ardında yatan 5 Osmanlı padişahının türbeleri, bugün ziyarete açılıyor.







Her yıl ortalama 2 milyon turisti ağırlayan Ayasofya'nın ziyarete açılacak padişah türbelerinin en ilgi çeken eserleri ise çinileri, ahşap işleri, kaftan ve gümüş şamdanları...



İstanbul İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan, onarım ve restorasyon çalışmaları 1 milyon 840 bin TL'ye mal olan bu proje için ayrılan toplam ödenekse toplam 10 milyon TL'yi buldu.

Ayasofya türbelerinin onarım ve restorasyon işlerine geçen yıl eylül ayında başlandığını söyleyen İstanbul İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sabri Kaya, "25 bin kültür varlığına ev sahipliği yapan İstanbul'da pek çok eseri gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz. Geçen 5 yıllık sürede restorasyon çalışmaları için 180 milyon TL kaynak aktarıldı. Bu yapılan işler içinde en önemlilerinden biri de Ayasofya müzesi türbeleri" dedi. Ayasofya Müzesi'ni ziyarete gidenlerin artık Sultan II. Selim ve eşi Nur Banu, Şehzadeler Türbesi, Sultan III. Murad, Sultan III. Mehmet, Sultan I. Mustafa ve I. İbrahim türbelerini de gezebileceğini açıklayan Kaya, büyük bir tarihi mirasın gün yüzüne çıkarıldığını kaydetti.

Medeniyet müzesi

Ayasofya Müzesi Başkanı Dr. A. Haluk Dursun ise müze içinde yer alan türbelerin daha açılmadan Cambridge ve Oxford üniversitelerinden uzman ekipleri ağırladığını anlattı. Dursun, 16'ncı yüzyılın önde gelen mimarlarından Mimar Sinan ve Davut Ağa tarafından inşa edilen türbelerle çok kıymetli parçaların sergilendiğini dile getirdi. Türbelerin, İznik çinisi sergisinden çivi kullanılmamış geçmeli ağaç işlerine kadar büyük bir mirası bugünlere taşıdığını ifade eden Dursun, Mimar Sinan yapıtı 2. Selim Türbesi'nin kapı kenarında küçük nazar boncuklarının göz doldurduğunu söyledi. Türbedeki çuha denilen yeşil örtünün üzerinde yer alan Kâbe örtüsünden arta kalanlar ve padişah kaftanlarının da onarılıp sergileneceğini açıklayan Dursun, "Burada klasik bir türbe yok. Biz burada ölüm kültürü ve medeniyeti müzesini açıyoruz" dedi.