Ayasofya'da çekilen fotoğrafa inceleme

Ayasofya Müzesi'ndeki bir özel açılışta bale figürü yapan bir kadının sosyal medyaya da yansıyan fotoğrafıyla ilgili inceleme başlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığının resmi Twitter hesabından da müzenin açıklaması retweet edildi.

Ayasofya Müzesi'nde bale figürü yapan bir kadının görüntülerinin sosyal medyada yer almasına ilişkin inceleme başlatıldı. Ayasofya Müzesi'nin Twitter hesabından, müze içerisinde çekilen ve daha sonra sosyal medyada paylaşılan bale fotoğrafıyla ilgili açıklama yapıldı.

Müze tarafından yapılan açıklama şöyle:

"İlgili mevzuatımız çerçevesinde müzemizde, turizm firmalarından gelen talepler doğrultusunda akşam saatlerinde özel açılışlar gerçekleşmektedir. Nitekim, 05 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşen akşam açılışında, ziyarete gelen bir bayan tarafından, bir bale hareketi olan 'spagat' figürü müze içerisinde yapılmış ve diğer ziyaretçiler tarafından fotoğrafı çekilmiştir. Bu husus sosyal paylaşım sitelerine yansımış ve tarafımızca konu hakkında gerekli incelemeler başlatılmıştır."

Kültür ve Turizm Bakanlığının resmi Twitter hesabından da müzenin açıklaması retweet edildi.

Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Habertürk'te katıldığı programda konuyla ilgili "Ayasofya manevi değerleri yüksek bir yer. Turizme açık bir yer. Geniş değerlendirmek gerekiyor. Görüntüleri yapan arkadaşımın bilerek yanlış yaptığını zannetmiyorum" değerlendirmesinde bulundu.