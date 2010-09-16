-AYASOFYA'DA AYİN YAPMAYI TALEP EDEN GRUP YOLA ÇIKIYOR ATİNA (A.A) - 16.09.2010 - Ayasofya'da dini ayin yapılmasını talep eden Yunan kökenli Amerikalılardan oluşan yaklaşık 250 kişilik grubun, bu akşam saatlerinde Türkiye'ye hareket etmesinin beklendiği bildirildi. Yunan internet siteleri, söz konusu grubun, Dedeağaç'tan (Aleksandrupolis) İstanbul'a hareket edeceğini duyurdu. Haberlerde, grup lideri ve Uluslararası Ayasofya Koalisyonu Başkanı Chris Spirou'nun, "Biz Hristiyan Ortodokslar olarak, Musevilerin ağlama duvarında, Müslümanların Mekke'de yaptıkları gibi dua etmek istiyoruz. Eğer çözüm bulunmaz ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde çözüm bulunur. Biz savaş istemiyoruz, sakin bir şekilde dua etmeye gidiyoruz. Eğer Ayasofya'ya girişimize izin verilmezse, duamızı dışarıda edeceğiz. Hemen sonrasında da dönüş için harekete geçeceğiz" diye konuştuğu belirtildi. Spirou'nun, daha önceki aylarda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a "Ayasofya'da ayin yapılması" talebiyle bir mektup gönderdiği belirtilirken, Spirou'nun mektupta, "İstanbul'un fethinden 557 yıl sonra, Ayasofya'da dini ayin yapılacağını ve 17 Eylül Cuma günü tüm dünyadan inananların, Ortodoks dünyasının sembolü olan Ayasofya'da bulunacaklarını" belirttiği kaydedildi. "Organizasyon'un merkezinin ABD olduğunu" da vurgulayan Spirou'nun, "Hiçbir hükümetin dini alanların kullanılması hakkı konusunda saptama yapamacağını ve din adamları ile bunların giyinme tarzı hakkında tayinde bulunamayacağını" belirttiğine işaret edildi. -ALPEREN OCAKLARINDAN AYASOFYA ÖNÜNDE GÖSTERİ- BBP ve Alperen Ocakları üyesi bir grup, Yunan kökenli Amerikalılardan oluşan yaklaşık 250 kişinin Ayasofya'da dini ayin yapılması talebini protesto etti. Ayasofya Müzesi'nin önünde toplanan grup adına açıklama yapan BBP İstanbul İl Başkanı Bayram Karacan, ayin için gelecek kişilerin çok manidar bir dönemde bu girişimde bulunduklarını söyledi. Karacan, Kültür ve Turizm Bakanlığını eleştirerek, ''cemaati olmamasına rağmen Van Akdamar Kilisesi'nin devlet imkanlarıyla restore edilip ayine izin verilmesi, ören yeri statüsündeki Sümela Manastırı'nda ayine müsaade edilmesi ve Türk milleti için birçok kutsal değerin bulunduğu Topkapı Sarayı'ndaki konserde şarap içilmesi Ayasofya'da ayin talebinde bulunan grubu cesaretlendirip pervasızlaştırmıştır'' dedi. Ayasofya'da ayin yapılmasını istemediklerini vurgulayan Karacan, ''Ayasofya 76 yıl ibadete kapatılmış olsa bile bizim nazarımızda bir camidir. Bu bizi son derece rahatsız eder, biz de buna müsaade etmeyiz. Eğer illa ayin yapılacaksa Fener Rum Patrikhanesi'ne gidebilirler'' diye konuştu. Açıklamanın ardından İstiklal Marşı okuyan gruptakiler, bir süre burada bekledikten sonra dağıldı.