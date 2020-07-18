Ayasofya’nın kedisi Gli’yle ilgili İstanbul Vali Yerlikaya'dan açıklama

24 Temmuz Cuma günü ibadete açılacak olan Ayasofya Camii'nde tüm hazırlıklar sürerken son 16 yıldır mabedin önemli bir sembolü haline gelen Gli'nin durumu merak konusu oldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Gli hayatından çok memnun. Merak etmeyin" dedi.

İstanbul Valisi Yerlikaya, dün akşam saatlerinde Ayasofya Camii’ndeki çalışmaları inceledi. Yerlikaya, bugün ise Ayasofya’nın meşhur kedisi Gli ile geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabında paylaştı.

Yerlikaya , Ayasofya Camii'nin kedisi Gli ile ilgili paylaşım yapıp, "Gli hayatından çok memnun. Merak etmeyin" ifadesini kullandı.