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Ayasofya'nın baş imamı Prof. Boynukalın: 'Kadın cinayetleri' vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan bir sloganik medya propagandasıdır

08 Mart 2021 10:17

Ayasofya baş imamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, "kadın cinayetleri" vurgusunun kadını erkeğe düşman etmeye çalışan sloganik bir medya propagandası olduğunu savunurken, "Cinayet cinayettir" dedi. 

Geçtiğimiz günlerde yeni anayasada laiklik ilkesinin yer almaması çağrısı yaparken, "Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün" diyen Ayasofya baş imamı Prof. Boynukalın, bu kez de 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde Twitter'dan paylaştığı mesajla tepki çekti. 

Boynukalın, "kadın cinayetleri" vurgusu yapılmamasını savundu. Boynukalın'ın yüzlerce kişi tarafından tepki gördüğü sosyal medya paylaşımı şöyle:

"Cinayet cinayettir; cinsiyet değiştirmez; erkek, kadın, çocuk, büyük kimin başına gelirse gelsin ilkemiz: 'Sizin için kısasta hayat vardır' ilahi düsturudur. Sürekli 'kadın cinayetleri' vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan bir sloganik medya propagandasıdır."
 

Boynukalın, yeni anayasa tartışmaları devam ederken yaptığı başka bir çıkışla daha gündeme gelmişti. Boynukalın “1921 ve 24 anayasalarında devletin dini İslam’dı ve laiklik yoktu. Cumhuriyet fabrika ayarlarına dönsün” ifadesini kullanmıştı.

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, daha önce de Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Ebubekir Sifil'in Diyanet'e yaptığı "Yılmaz Özdil'in ve Cüneyt Akman'ın cesetleri camilere sokulmasın, cenazeleri kılınmasın" çağrısına destek vermişti. Boynukalın, Özdil ve Akman'ın Allah'ın ayetleriyle alay ederek "küfür"e girdiğini öne sürmüş ve "Dolayısıyla Ebubekir Sifil hoca doğru söylemiş" demişti.

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