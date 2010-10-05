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Yaşam

AYASOFYA MÜZESİ'NE İTALYA'DAN ÖDÜL ANKARA (A.A)

05 Ekim 2010 15:21

-AYASOFYA MÜZESİ'NE İTALYA'DAN ÖDÜL ANKARA (A.A) - 05.10.2010 - Ayasofya Müzesi'nin, yürütülen restorasyon çalışmaları nedeniyle İtalya'nın prestijli ödüllerinden ''Rotondi Ödülü''nü kazandığı bildirildi.  Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ayasofya Müzesi'nin, İtalya'da 1996 yılından beri sanata ve kültürel mirasa değer veren, bu alanda önemli çalışmalar yapan kişi ve kurumlara verilen ''Rotondi 2010 Sanat Kurtarıcıları Ödülü''nü (Premio Rotondi 2010 ai Salvatori Dell) kazandığı belirtildi.  ''Rotondi 2010 Sanat Kurtarıcıları Ödülü''nün, 2. Dünya Savaşı sırasında İtalya'da bulunan 10 bin kıymetli sanat eserini Sassocorvaro kentinde, Nazi Hükümetinden korumuş ve saklamış sanat tarihçisi, akademisyen Pasquale Rotondi'nin anısına düzenlendiğini ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''İtalya, Avrupa ve dünya olmak üzere 3 ayrı kategoriye ayrılan ödülün 2010 yılı Avrupa kategorisi ödülü, Ayasofya Müzesi'nde yapılan restorasyon çalışmaları nedeniyle Müze Başkanı Doç. Dr. Haluk Dursun'a verildi. Önceki yıllarda Floransa Müze Müdürü Antonio Paolucci, Roma Santa Maria Kilisesi Rahibi Valerio, Bağdat Arkeoloji Müzesi Müdürü Nidal Admin gibi isimlere layık görülen ödül ödül, 25 Eylül 2010 tarihinde Orta İtalya'da Marche bölgesinde bulunan Sassocorvaro kentinde Batelli Meydanı'ndaki Rocca Ubaldinesca salonunda gerçekleştirildi.'' Dursun'un ödül töreninde müzenin çalışmalarını anlatan görsel bir sunum gerçekleştirdiği ayrıca Montefeltro Kalesi'nde Rotondi Sanatı Kurtaranlar Binası'nda kazananlar odası olarak adlandırılan daimi sergi salonunda bir bölümün Ayasofya Müzesi'ne ayrıldığı da kaydedildi.

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