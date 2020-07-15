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15 Temmuz Darbe Girişimi

Ayasofya Meydanı'nda '15 Temmuz' konulu koreografi

15 Temmuz 2020 19:20

İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıl dönümüne özel hazırlanan koreografi, Ayasofya Meydanı'nda sergilendi.

Geçtiğimiz günlerde statüsü değiştirilerek ibadete açılan Ayasofya önünde kırmızı-beyaz ay yıldızlı tişörtler giyen 100 kişilik ekiple gerçekleşen gösteride, darbe girişiminin önemli noktalarından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'yle Türk bayrağı ve Türk haritası koreografisi oluşturuldu.

Vatandaşların izlediği çalışmada ayrıca "Tek millet, tek bayrak, tek devlet" ile "15 Temmuz'u unutma" ve "15 Temmuz Demokrasi Zaferi" koreografilerine yer verildi.

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