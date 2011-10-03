'Ayasofya ibadete açılsın' eylemi

T24 - Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nda bir araya gelen Anadolu Gençlik Derneği üyesi yaklaşık 200 kişi Ayasofya Müzesi önünde toplandı.

CNNtürk'ün DHA'ya dayandırdığı habere göre “Zincirler Kırılsın Ayasofya Cami Açılsın" şeklinde pankart taşıyan ve slogan atan grup, müze önünde tiyatral bir gösteri düzenledi.

Gösterinin ardından basın açıklaması yapıldı. Grup adına basın açıklamasını okuyan Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Serhat Akçay, "Camiler haftası kutlanırken Ayasofya Cami’miz üzgündür, gözü yaşlıdır zira hala ibadete açılmamıştır. Fatih Sultan Mehmet fethin sembolü olan Ayasofya'nın kıyamete kadar camii olarak kalmasını bütün insanlığa emanet ve vasiyet etmiştir" dedi.

Akçay, "Talebimizi yineliyoruz. Ayasofya, cami olarak ibadete açılsın. Bu talebimiz yerine getirilene kadar demokratik bütün haklarımızı kullanacağız ve 29 Mayıs 2012 tarihinde İstanbul'un fethinin yıldönümünde Ayasofya'da yüz binlerce vatandaşımızın katılımıyla öğlen namazımızı hep beraber eda edeceğiz. Bütün sivil toplum kuruluşlarını ve siyasi partileri bu konuda çalışmaya ve bizlere destek vermeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

Grup basın açıklamasının ardından olaysız bir şekilde dağıldı.









