Ayasofya’da 86 yıl sonra ilk bayram | Erbaş: Kurbanlarımız bize emanettir, onları incitmeyelim

Ayasofya Camisi’nde 86 yıl sonra ilk kez bayram namazı kılındı. Namazı, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Erbaş burada okuduğu hutbede hem yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemlerine dikkati çekti hem de kurbanlık hayvanlar konusunda bazı uyarılarda bulundu.

Erbaş'ın Ayasofya'daki ilk cuma hutbesini okurken minbere elinde kılıçla çıkması tartışmalara neden olmuştu. Kurban Bayramı hutbesini okuyan Erbaş yine elinde kılıçla minbere çıktı.

Erbaş, şunları söyledi:

"Kurbanlarımız bize emanettir. Onları incitmeyelim. Şefkatli ve özenli davranalım. Bayramlar sevinç günleridir. Komşularımızı, akrabalarımızı, hasta, yaşlı ve yalnız kardeşlerimizi bu sevince ortak edelim. Mübarek günlerde dargınlıklara ve küskünlüklere son verelim. Bayramın huzurunu hep birlikte yaşayalım. Ancak hastalıkların yayılmasına sebep olarak bu kıymetli günleri hüzne çevirmeyelim. Maske ve güvenli mesafe kuralına riayet edelim. Bayram günlerinde ve salgın süresince tokalaşmaya, kucaklaşmaya ve musafahaya ara verelim. Ayrıca Arefe günü sabah namazıyla başladığımız ve bayramın dördüncü günü ikindi namazıyla birlikte tamamlayacağımız teşrik tekbirlerini unutmayalım."

Kurban Bayramı namazı öncesinde TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AKP İstanbul İl Başkanı camiye geldi.

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