Ayaşlı ve Çınarlı'nın 10. yılı

Yazar Münevver Ayaşlı ile edebiyatçı Mehmet Çınarlı vefatlarının 10. yılında düzenlenen bir programla birlikte anılacak.



Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği'nin (ESKADER) hazırladığı program 10 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Beyazıt Devlet Kütüphanesi'nde gerçekleşecek.



Yakınları ve edebiyatçı yazar dostları, Ayaşlı ve Çınarlı ile ilgili hâtıralarını anlatıp fikir, sanat ve kültür dünyamızdaki yerleri üzerinde duracaklar. Ahmet Özdemir, Belkıs İbrahimhakkıoğlu, Cem Karaer, Dursun Gürlek, Fatma Ayaşlı, Mehmet Cemal Çiftçigüzeli, Melda Özata, Memduh Cumhur, Memduh Süzer, Olcay Yazıcı, Pervin Öztabağ, Salih Suruç, Şükran Karaer ve Vehbi Vakkasoğlu'nun konuşmacı olacağı toplantıyı Mehmet Nuri Yardım yönetecek. Programdan sonra Ayaşlı ve Çınarlı'nın fotoğraflarından ve eserlerinden oluşan sergi açılacak.

