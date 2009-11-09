'Ayamama'yı imara açan Erdoğan'dır'

CHP istanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'den iddia: Ayamama Deresi'ni imara açan Erdoğandır...



CHP İl Kongresi için delege seçimlerinin startını verdi. CHP Zeytinburnu İlçesi Merkezefendi İrtibat Bürosu'nda, Genel Başkan Yardımcısı Bihlun Tamaylıgil, İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen ve İl Başkanı Gürsel Tekin'in katılımıyla başlatıldı. Burada halka hitaben bir konuşma yapan Tamaylıgil, yerel seçimlerde CHP'nin Zeytinburnu'nda büyük bir başarıya imza attığını ve oy oranını yüzde 180 oranında yükselttiğini ifade etti. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Zeytinburnu'na çok yakın olan Ayamama Deresinde "kentsel dönüşüm" adı altında bir çalışma başlatıldığını söyleyen Tamaylıgil, "Bu, kentsel dönüşüm değil, rantsal dönüşümdür. Bunu durduracak güç, sizlerde ve bizlerde var. Artık rant, birilerinin değil, eğer burada bir gelişen toplum faydası varsa bu Zeytinburnu'luların olacak" diye konuştu. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin de son günlerde genetiği değiştirilmiş organizmaların gündemde olduğunu hatırlatarak, AK Parti'nin de "toplumun genetiğini değiştirdiğini" ileri sürdü. Türkiye'nin ciddi sıkıntılarla karşı karşıya bulunduğunu savunan Tekin, "Bu sıkıntıları bir tek CHP'yle aşmak mümkün. CHP'nin birlik, beraberlik, dayanışma, sevgi ve kardeşlikle aşamayacağı hiçbir iktidar yoktur" diye konuştu. İstanbul'da yaşanan sel felaketinden sonra "kentsel dönüşüm" adı altında Ayamama Deresi'nde yıkım çalışmalarına başlandığını ifade eden Tekin, şöyle devam etti: "Ayamama deresinde 40 vatandaşımız hayatını kaybetti. Milyar dolarlık zararlar oldu. Ama AK Parti bununla ilgili o kadar pişkin bir vaziyette kamuoyunun önüne çıktı ki, sanki bu olup bitenlerin sorumlusu vatandaşmış, muhalefet partileriymiş gibi... Geçen gün ibretle izledim. Sayın Topbaş, karar almış,'Ayamama deresinde yıkımlar oluyor' diyor. Nereleri yıktılar? Sizler gibi garibanların yerlerini yıktılar. Yandaşlarının yerlerini değil. Başbakan, 'derelerin intikamı ağır olur' dedi. 1996 yılında belediye başkanıyken Ayamama deresinin planını ilk yapan, imara açan Sayın Başbakan'dır." Tamaylıgil, Sevigen ve Tekin daha sonra kurulan seçim sandığında delege seçimleri için sembolik olarak oy verdi.