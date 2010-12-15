-AYALON: İSRAİL'İN ÖZÜR DİLEME NİYETİ YOK TEL AVİV (A.A) - 15.12.2010 - İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Dani Ayalon, Mavi Marmara gemisinde öldürülen 9 Türkle ilgili olarak, İsrail hükümetinin Türkiye'den özür dileme gibi bir niyetinin bulunmadığını söyledi. İsrail parlamentosu (Knesset), bugün Likud milletvekillerinden Dani Danon'un, İsrail'in Türkiye'den özür dileyeceği ve tazminat ödeyeceği haberlerinin mecliste görüşülmesini isteyen önergesini ele aldı. Dani Danon, çok az sayıda milletvekilinin bulunduğu gözlenen genel kurulda yaptığı konuşmada, "İsrail’in Türkiye’den özür dilemesi gerektiğini düşünen biri varsa delirmiş olması gerektiğini" öne sürdü. Konuşması sırasında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a hitaben yazdığını söylediği bir mektubu da okuyan Danon, "İsrail askerlerinin mutedil davrandıklarını ve sadece 9 kişiyi öldürdüklerini, İsrail’in teröristleri serbest bıraktığı" ifadelerini kullandı. Danon, "Türkiye’den özür dilemeyi düşünmenin bile yanlış olduğunu ve 1 İsrail Şekeli tutarında bir tazminatın bile ödenmemesi gerektiğini" savundu. Aşırı sağdaki Ulusal Birlik partisi milletvekillerinden Arye Eldad ise tazminat ödemenin tehlikeli bir emsal teşkil edeceğini öne sürerek, bunun aynı zamanda operasyona katılan komandoların "yüzüne tokat atmak anlamına geleceğini" ifade etti. Hadaş partisi milletvekillerinden Dov Hanin ile Talib El-Sana ise Türkiye'den özür dilenmesi gereğini vurguladılar. Hanin, hükümetin önce silahlı teröristlerden bahsedip ardından tazminat ödemeyi düşünmesine kamuoyunun mutlaka şaşırdığını belirterek, bunun olayın bir başka yüzü daha bulunduğunu ortaya koyduğunu kaydetti. Hanin, "İsrail’in insani amaç için gelen aktivistlerden özür dileyeceğini ümit ettiğini" dile getirdi. Hükümet adına cevap veren Dışişleri Bakan Yardımcısı Dani Ayalon ise kamuoyunun basın-yayın organlarından beslendiğini belirterek, medyadaki bu tür haberlerden sorumlu olmadığını kaydetti. Ayalon'dan sonra konuşan Knesset'in Arap milletvekillerinden Ra'am Taal üyesi Talib El-Sanaa ise İsrail’in sonuçta hem özür dileme ve hem de tazminat ödeme durumunda kalacağını vurguladı. Konuşmaların ardından yapılan oylamada, milletvekilleri, 4'e karşı 10 oyla, önergenin gündeme alınmasını reddetti.