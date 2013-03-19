Ayalon: İsrail özür dilemeye hazır

Eski İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayalon "İsrail, Türkiye'den özür dilemeye hazır" mesajı verdi.



Mavi Marmara saldırısı öncesi, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin gerilmesine neden olan "alçak koltuk" krizinin mimarı Danny Ayalon, bir anlamda Türkiye'ye zeytin dalı uzattı.

Ayalon,"Türkiye ve İsrail, Amerika için önemli iki ortak. Sorunun çözülmesi herkes için iyi olacak" dedi.

Amerika'nın Pakistan'ı vurması sonrası ölen 24 asker için özür dilediğini hatırlatan Ayalon, "İsrail de benzer bir özüre hazır" ifadesini kullandı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın Çarşamba günü başlayacak Kudüs ziyaretinde, Türkiye - İsrail ilişkilerini de gündeme getirmesi bekleniyor.