'Ayalon haddini aştı, bizim için Barak'ın sözleri önemli'

T24 -

Başbakan Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ı kapsayan 4 günlük yurtdışı gezisine çıkmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.Atatürk Havalimanı Devlet Konukevinde kameraların karşısına geçen Erdoğan'a, İsrail'le yaşanan diplomatik krizin ardından İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayalon'un bugün İsrail basınına yansıyan, "gerekirse büyükelçiyi sınır dışı ederiz" sözleriyle, Türkiye'yi ziyaret eden İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak'ın "yaşananlar geride kaldı" sözleri arasındaki çelişki soruldu.Erdoğan bu soruya "Burada bir koalisyon hükümeti içindeki sıkıntıyı, dile getirmemiz lazım. Şu anda koalisyon ortaklarından Ehud Barak, koalisyonun ikinci güçlü ortağı. Siyasi partinin aynı zamanda orada genel başkanı ve lideri. Diğeri ise bakan yardımcısı, haddi aştığı ortada. Bizler için geçerli olan, bu hatayı hükümet olarak kabul etme noktasında, Ehud Barak'ın burda yaptığı açıklamadır. Bu noktada bizler, bu işi ileriye taşımayı düşünmüyoruz. Türkiye asırlar önce neyse, Cumhuriyet kurulduğunda neyse, bugünde öyledir. Kendisiyle oynanmasını istemez" cevabını verdi.Başbakan Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan'ı kapsayan 4 günlük yurtdışı gezisine çıkmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.Atatürk Havalimanı Devlet Konukevinde kameraların karşısına geçen Erdoğan'a, İsrail'le yaşanan diplomatik krizin ardından İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayalon'un bugün İsrail basınına yansıyan, "gerekirse büyükelçiyi sınır dışı ederiz" sözleriyle, Türkiye'yi ziyaret eden İsrail Savunma Bakanı Ehud Barak'ın "yaşananlar geride kaldı" sözleri arasındaki çelişki soruldu.Erdoğan bu soruya "Burada bir koalisyon hükümeti içindeki sıkıntıyı, dile getirmemiz lazım. Şu anda koalisyon ortaklarından Ehud Barak, koalisyonun ikinci güçlü ortağı. Siyasi partinin aynı zamanda orada genel başkanı ve lideri. Diğeri ise bakan yardımcısı, haddi aştığı ortada. Bizler için geçerli olan, bu hatayı hükümet olarak kabul etme noktasında, Ehud Barak'ın burda yaptığı açıklamadır. Bu noktada bizler, bu işi ileriye taşımayı düşünmüyoruz. Türkiye asırlar önce neyse, Cumhuriyet kurulduğunda neyse, bugünde öyledir. Kendisiyle oynanmasını istemez" cevabını verdi.