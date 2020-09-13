Ayakta yolcu almanın kısıtlanmasında yeni talep; 'ticari akaryakıt desteği şart hale geldi'

Toplu taşımada ayakta yolcu alınmaması kararının ve servis araçlarının çalışmamaları sebebiyle şoför esnafının zarar ettiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ticari akaryakıt desteğini önerdi.

Palandöken, “Bu yaşanan olumsuz süreçte şoför esnafının ticari akaryakıt desteğine her zamankinden daha çok ihtiyacı olduğu unutulmamalı” dedi.

Ticari akaryakıt desteğinin şart hale geldiğini belirten Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Şoför esnafımızın yaşadığı birçok zorluk, pandemi sürecinde iki katına çıktı. Mart ayından bu yana dolar kurunda yaşanan artışlar hem akaryakıt fiyatlarını hem de yedek parça fiyatlarını olumsuz etkiledi. Buna paralele olarak sigorta primi ve muayene ücretleri gibi birçok ödemenin de olması, şoför esnafımızın oldukça zor zamanlardan geçmesine neden oluyor. Pandemi tedbirleri gereği bir süre yüzde 50 kapasite ile çalışan şoför esnafımız kazancını normal seviyeye çekmek üzere iken, şimdi ise ayakta yolcu alınmaması kararı çıktı. Servisçi esnafı altı aydır kontak açmıyor. Ülkemizin ve vatandaşlarımızın bu pandemi sürecinden başarı ile çıkması tek dileğimiz. Fakat bu tedbirlerin şoför esnafımızı zarara uğratacağı unutulmamalı. Bu nedenle ticari akaryakıt desteği en önemli ihtiyaç haline geldi. Özel ticari akaryakıt verilmesi, artan maliyetlerin düşürülmesi bakımından şoför esnafımızı bir nebze de olsa rahatlatacaktır” diye konuştu.