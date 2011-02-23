Ayaklanma başkent Trablus'a yaklaştı!

T24 - Libya'da çok sayıda kenti kontrol altına alan muhalifler, Kaddafi'nin de bulunduğu başkent Trablus'a 80 km uzaklıktaki Sabratah'ta...



Dün Kaddafi'nin açıklama yaptığı Trablus'un, 80 km batısındaki Sabratah kentinde güvenlik birimlerine ait hemen hemen tüm binalar tahrip edildi.



Bu gelişmeler üzerine, askerlerin kentte konuşlandırıldığı belirtildi.



Ülkenin Quryna gazetesinin haberine göre, askerler, protestocular kentte güvenlik kuvvetlerine ait binaları, savcılık binasını ve devrimci komite binasını yakarken, Muammer Kaddafi'ye ait portreleri de yırttı.





242'Sİ SİVİL 300 KİŞİ ÖLDÜ



Öte yandan Libya makamlarının resmi açıklamasına göre, ülkedeki rejime karşı ayaklanmayla birlikte ortaya çıkan şiddet olaylarında 242 sivil ve 58 asker hayatını kaybetti.



Hayatını kaybedenlerin yarısına yakınının ayaklanmanın başladığı Bingazi'den olduğu belirtildi.