Ayakkabısını çıkarıp girdiği hastaneye Şerife Teyze'nin ismi verildi

Kırıkkale'de muayene olmak için gittiği acil servise çamurlu ayakkabılarını çıkararak giren 84 yaşındaki Şerife Cesur'un adı aynı hastaneye verildi. İsim törenine katılan Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, "Şerife ana bu milletin medeniyet değerlerinin gereğini yaptı" dedi.

Milliyet'te yer alan habere göre, Kırıkkale’de karın ağrısı şikâyetiyle gittiği acil serviste, ayakkabılarının çamurlu olduğunu fark edip, doktorun kapısının önünde çıkaran 84 yaşındaki Şerife Cesur’un adı, olayın yaşandığı hastaneye verildi. Sağlık Bakanı Müezzinoğlu dün olayın yaşandığı Sulakyurt Devlet Hastanesi’ne Şerife ninenin adının verileceği tören için geldi. Konuşmasında, Şerife Cesur’a, “Anamız” diye hitap eden Müezzinoğlu, “Şerife Cesur anamız esasında kendi tarzı itibarıyla çok farklı bir hareket yapmadı. Kendi yaşam tarzının gereği, gördüğü temiz ortam, kokladığı temiz nefes, ortamın pırıl pırıl olması vesilesiyle kendi evine girerken yaptığı hareketi hastanemize girerken yaptı. Onun ölçeğinde baktığımızda olağanüstü bir şey değildi bu. Ona göre işin tabiatında olması gerekeni yaptı. Bu milletin medeniyet değerlerinin gereğini, temsilciliğini yaptı” dedi.

Sağlık Bakanlığı olarak hiçbir vatandaştan Şerife ninenin yaptığı hareketi yapmasını istemediklerini söyleyen Müezzinoğlu, “Bu hareketin bizim için manevi bir anlamı var. Verdiği mesajın anlamı çok büyük. Çünkü bizim medeniyetimiz, inanç değerlerimiz, ‘temizlik imandandır’ der. Bizim sağlıkta olmazsa olmazımız hijyendir. Bizim hijyende gösterdiğimiz duyarlılığın karşısında vatandaş hassasiyetinin en uç örneğini de Şerife anamız gösterdi. Kendisine teşekkür ediyorum, ellerinden öpüyorum. Bu değerleri, Sulakyurt İlçe Devlet Hastanesi’ne Şerife Cesur anamızın adını vererek yaşatacağız. Burada yaşatmak istediğimiz, onun vesile olduğu değerlerdir” diye konuştu.

Hekimlik mesleğinin gece gündüz demeden icra edilen bir meslek olduğuna da dikkati çeken Müzzenioğlu, çalışanlara şiddet konusunda uyarılarda bulundu.