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Ayakkabısından sahte paralar çıktı

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da polis şehirlerarası otobüsle Samsun'a sahte para getirdiği tespit edilen bir şüphelinin ayakkabısından 100 TL'lik 30 sahte banknot ile 50'lik 30 sahte banknot ele geçirildi

01 Ekim 2017 19:58

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da polis şehirlerarası otobüsle Samsun\'a sahte para getirdiği tespit edilen bir şüphelinin ayakkabısından 100 TL\'lik 30 sahte banknot ile 50\'lik 30 sahte banknot ele geçirildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otobüsle İstanbul\'dan gelen ve Toybelen Mahallesi\'nde inen bir şüpheliyi dururarak üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada şüphelinin ayakkabısının altına gizlenmiş, 100 TL\'lik 30 sahte banknot ile 50\'lik 30 sahte banknot ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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