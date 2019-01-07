Ayakkabısı çalınan kişiden hırsıza: İnşallah ayağın kırılır, sen de giyemezsin

Nevşehir'de yeni aldığı ayakkabısı oturduğu dairenin kapısının önünden alınan kişi, ''İnşallah ayağın kırılır, sen de giyemezsin'' yazılı notu bina girişine asarak, hırsıza tepki gösterdi.

Nevşehir'de kent merkezindeki apartmana giren kimliği belirsiz kişi, ismi bilinmeyen ev sahibinin kapının önünde bıraktığı ayakkabısını alarak kaçtı.

Bir süre sonra ayakkabısının çalındığını fark eden kişi, apartmanın giriş kapısına astığı notla hırsıza tepki gösterdi.



Ev sahibi notunda ''Ben giyemedim. İnşallah düşer, ayağın kırılır, kış boyu sen de giyemezsin'' diye yazdı.