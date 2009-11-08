Ayakkabıları uğursuzluk getirmiş

Yakınlarının verdiği bilgiye göre Arda, 3- 1’lik Fener yenilgisi ve formsuzluğuyla ilgili eleştirilerin faturasını magazin gazetelerinin manşetlerini süsleyen ayakkabılarına kesti.Hatta iddiaya göre Arda, 955 TL’ye aldığı LV tokalı bu ayakkabıyı, bulan kişiye de uğursuzluk getirmesin diye çöpe bile atmadı.