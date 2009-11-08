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Magazin

Ayakkabıları uğursuzluk getirmiş

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Arda Turan, ayakkabılarını bir daha giymemek üzere rafa kaldırdı.

08 Kasım 2009 02:00

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Arda Turan, Galatasaray Futbol Akademisi Hizmet Binası’nın açılışında giydiği ve köşe yazarlarına malzeme olan Louis Vuitton marka ayakkabılarını bir daha giymemek üzere rafa kaldırdı.

Yakınlarının verdiği bilgiye göre Arda, 3- 1’lik Fener yenilgisi ve formsuzluğuyla ilgili eleştirilerin faturasını magazin gazetelerinin manşetlerini süsleyen ayakkabılarına kesti.

Hatta iddiaya göre Arda, 955 TL’ye aldığı LV tokalı bu ayakkabıyı, bulan kişiye de uğursuzluk getirmesin diye çöpe bile atmadı.

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