Ayakkabıda topuk farkı

Bir tarafta topuk boyları 15 cm'lere çıkan, yürüyüşünüzü bile değiştiren, seksi mi seksi ayakkabılar... Diğer tarafta genellikle uzun boylu kadınların tercih ettiği, dümdüz babetler. Peki siz hangi taraftasınız?..



Kadınların ayakkabı tutkusu tartışılmaz. Özellikle yüksek topuklu olanlar çok seviliyor. Çünkü onların üzerinde olunduğu zaman, daha bir güvenli yürür, daha güzel hissediliyor.



Ayakkabı tutkunu olan kadınların çoğu yüksek ökçeli ayakkabılarla özdeşleşmş durumdalar. Artık yeni ayakkavı takıntısı dümdüz babetler olmuş durumda.



Birçok ünlü isim giyim tarzları ve saç stilleriyle oldukları kadar ayakkabı seçimleriyle de göze çarpıyor. Victoria Beckham, üzerinde nasıl durduğuna bile şaşırdığımız, yüksek ökçe tutkunlarından. Christian Louboutin veya Jimmy Choo marka ayakkabılar artık onun stilinin bir parçası. Bunun yanında Carla Bruni, düz babet denildiğinde akla gelen ilk isimlerden.



Boyu uzun olduğu için düz ayakkabı tercih ettiği söylense de o, Audrey Hepburn'ün sade ve yalın stilini anımsatıyor. Hatta Bruni dümdüz ayakkabılarla da seksi olunabileceğinin en büyük göstergelerinden biri.



Babet ayakkabılardaki model ve renk çeşitliliği de düz ayakkabılara olan ilginin arttığına bir başka örnek. Yüksek topuklu ayakkabı tasarımlarıyla bilinen Christian Louboutin ve Manolo Blahnik gibi isimlerin, koleksiyonlarına düz modelleri de katmaları bunun kanıtı

