T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ayakkabıda topuk devrimi

Paris moda haftası bahar 2009 ayakkabı koleksiyonunda en dikkat çeken şüphesiz sıradışı topuklar oldu.

23 Nisan 2009 03:00

Paris moda haftası bahar 2009 ayakkabı koleksiyonunda en dikkat çeken şüphesiz sıradışı topuklar oldu.

Tasarımcılar her sezon böyle eğlenceli ve ilginç ayakkabılara koleksiyonlarında yer vermeye devam ediyor. Yeni sezonda yenilik topukların biraz daha yükselmesi değil, aynı zamanda mimari bir düşüncenin de eseri olmaları.

İster kısa topuklar, ister nefes kesen yüksek topuklar; kadınlar bu yaz rahatlığın şıklığın ve gösterişli topukların üzerinde yükselecek.

Bakalım sizin favoriniz hangisi?

Ayakkabıda topuk devrimi - FOTOGALERİ




ETİKETLER

kadınmoda

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24