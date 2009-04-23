Ayakkabıda topuk devrimi

Tasarımcılar her sezon böyle eğlenceli ve ilginç ayakkabılara koleksiyonlarında yer vermeye devam ediyor. Yeni sezonda yenilik topukların biraz daha yükselmesi değil, aynı zamanda mimari bir düşüncenin de eseri olmaları.İster kısa topuklar, ister nefes kesen yüksek topuklar; kadınlar bu yaz rahatlığın şıklığın ve gösterişli topukların üzerinde yükselecek.Bakalım sizin favoriniz hangisi?