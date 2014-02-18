'Ayakkabı kutuları' için ilk ceza geldi

Yolsuzluk operasyonunda, evindeki ayakkabı kutularında 4,5 milyon dolar bulunan Halkbank eski Genel Müdürü Süleyman Aslan serbest kalırken, ayakkabı kutularını haber yapan TV kanalı cezalandırıldı. Ayakkabı kutuları ile para sayma makinelerinin ekrana getirildiği haber programda, ''Haklarındaki yargı kararı kesinleşmeyen kişileri suçlu gibi gösterdiği'' gerekçesiyle, Ulusal TV'ye 11 bin lira para cezası verildi.

RTÜK toplantısında Ulusal TV'nin 18-20 ve 21 Aralık 2013 günleri yayınladığı '' İstanbul 'daki büyük yolsuzluk operasyonu'' haberleri ele alındı. Programda İşçi Partisi Genel Başkanvekili Basri Özbey, ''Bu rüşvetten BOP eşbaşkanı Erdoğan'ın aldığı paylar nedir? İsviçre'deki 8 tane milyar dolarlık hesaplarda yatırılan paralar bu rüşvetlerden ne kadar pay alınarak oraya ulaşılmıştır..." dedi.

Selda Bağcan'ın "Yuh yuh" şarkısına da yer verilen ''Alternatif'' adlı programda ise sunucu Sabahattin Önkibar, ''Bir bankanın genel müdürünün evinde ayakkabı kutularında 4.5 milyon dolar çıkıyor. Tayyip Erdoğan bunu görmüyor. Türkiye Cumhuriyeti devletinin Başbakanı adeta mafya örgütü liderleri gibi telefon dinlemelerine girdi. Sayın Başbakanım, o bakanınızın oğlunun evine para sayma makinesini ben mi koydum'' dedi.

RTÜK üyeleri de, ''Hukukun üstünlüğü, adalet ve tarafsızlık ilkelerine aykırılık, yargı süreci tamamlanmayan bir konuda, kişilerin suçlu gibi gösterilmesi'' nedeniyle, Ulusal TV'ye 11 bin 886 lira para cezası verdi. RTÜK, Kanal D, Samanyolu ve Kanaltürk'te yayınlanan aynı konudaki haberler için ise, "Verilen bilgilerin haber niteliği taşıdığı ve haber sınırları dahilinde yayın yapıldığı'' gerekçesiyle cezaya gerek görmedi.