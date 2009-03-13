Ayakkabı giyebilmek için parmaklarını kesti!

Sivas'ta ayak parmaklarındaki şekil bozukluğu nedeniyle yıllardır ayakkabı giyemeyen bir kişi kendisine rahatsızlık veren 2 ayağındaki parmakları ameliyatla kestirerek bu derdinden kurtuldu.



Merkeze bağlı Harmancık köyünde yaşayan 73 yaşındaki İbrahim Topçu, diğer parmakların üzerine binen ve ayakkabı giydiği sırada kendisine büyük acı veren her iki ayağındaki 3. parmakları ameliyatla kestirme kararı aldı.



Sivas Numune Hastanesine başvuran Topçu'nun isteği doğrultusunda, kendisine sıkıntı yaşatan ayak parmakları ortopedi servisinde başarılı bir ameliyatla alındı.



Topçu, ameliyatın ardından, ayak parmaklarındaki şekil bozukluğu nedeniyle 30 yılı aşkın süredir ayakkabı giymekte zorlandığını, bu nedenle yıllardır sadece terlik ve büyük numaralı lastik ayakkabıyla gezebildiğini söyledi.



Sorun teşkil eden parmaklarını aldırdıktan sonra artık rahatça ayakkabı giyebileceği için mutlu olduğunu ifade eden Topçu, "birbirinin üzerine geçen parmaklarım nedeniyle ayakkabı ayağıma vuruyordu. Ayakkabı giymekte zorlanıyordum. Artık rahatlıkla ayakkabı giyebileceğim" dedi.

