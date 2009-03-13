T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Ayakkabı giyebilmek için parmaklarını kesti!

Ayak parmaklarındaki şekil bozukluğu nedeniyle ayakkabı giyemeyen bir kişi, bu parmakları ameliyatla kestirdi.

13 Mart 2009 02:00

Sivas'ta ayak parmaklarındaki şekil bozukluğu nedeniyle yıllardır ayakkabı giyemeyen bir kişi kendisine rahatsızlık veren 2 ayağındaki parmakları ameliyatla kestirerek bu derdinden kurtuldu.

Merkeze bağlı Harmancık köyünde yaşayan 73 yaşındaki İbrahim Topçu, diğer parmakların üzerine binen ve ayakkabı giydiği sırada kendisine büyük acı veren her iki ayağındaki 3. parmakları ameliyatla kestirme kararı aldı.

Sivas Numune Hastanesine başvuran Topçu'nun isteği doğrultusunda, kendisine sıkıntı yaşatan ayak parmakları ortopedi servisinde başarılı bir ameliyatla alındı.

Topçu, ameliyatın ardından, ayak parmaklarındaki şekil bozukluğu nedeniyle 30 yılı aşkın süredir ayakkabı giymekte zorlandığını, bu nedenle yıllardır sadece terlik ve büyük numaralı lastik ayakkabıyla gezebildiğini söyledi.

Sorun teşkil eden parmaklarını aldırdıktan sonra artık rahatça ayakkabı giyebileceği için mutlu olduğunu ifade eden Topçu, "birbirinin üzerine geçen parmaklarım nedeniyle ayakkabı ayağıma vuruyordu. Ayakkabı giymekte zorlanıyordum. Artık rahatlıkla ayakkabı giyebileceğim" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24