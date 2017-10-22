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Ayakkabı çekeceği ile saldırdı

Ercan BUBER/KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Karamürsel İlçesi'nde, kimliği belirlenemeyen bir kişi, camiden çıkan 75 yaşındaki A

22 Ekim 2017 20:33

Ercan BUBER/KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Karamürsel İlçesi\'nde, kimliği belirlenemeyen bir kişi, camiden çıkan 75 yaşındaki A.G.\'ye saldırıp, ayakkabı çekeceği ile başına vurdu. A.G. başına aldığı darbelerle yaralandı. Polis, olayın ardından kaçan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, Karamürsel Merkez Camii\'nde ikindi namazının ardından meydana geldi. İkindi namazını kıldıktan sonra camiden çıkan A.G\'nin yanına yaklaşan bir kişi metal ayakkabı çekeceği ile saldırdı. A.G. başına aldığı darbelerle yaralandı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi A.G.\'ye müdahalede bulundu. Karamürsel Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan A.G. tedavi altına alındı. Polis camiye gelerek cemaatten bilgi alırken, A.G.\'ye saldıran kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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