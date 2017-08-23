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Ayakkabı almaya geldiği işyerinden cep telefonu çaldı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)-  ADANA'da 42 yaşındaki Fevzi G

23 Ağustos 2017 18:48

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)-  ADANA\'da 42 yaşındaki Fevzi G., ayakkabı almak için girdiği iş yerinden cep telefonu çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Merkez Yüreğir İlçesi\'nde bulunan bir ayakkabı mağazasına gelen Fevzi G., işyerinde çalışan Elif Ceylan\'a terlik ve ayakkabı sorarak dikkatini dağıttı. Bu sırada Fevzi G., kasada bulunan cep telefonunu alarak arka cebine koydu. Fevzi G., daha sonra alışveriş yapmadan işyerinden ayrıldı. Olayın ardından cep telefonunun olmadığını fark eden Ceylan, panik halde dışarı koştu. Güvenlik kamerasından hırsızlık olayını gören Ceylan polisi aradı. Görüntülerden kimliği tespit edilen zanlı, kısa sürede yakalandı. Fevzi G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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