Ayak sağlığı için her gün aynı ayakkabıyı giymeyin

Konya Ayakkabıcılar Odası Başkanı Hasan Uzman, hem ayakkabının çabuk yıpranmaması hem de ayak sağlığı için aynı ayakkabının üst üste 2 gün giyilmemesi gerektiğini bildirdi.

Uzman, yaptığı açıklamada, ayak sağlığının korunması için doğru ve uygun ayakkabı kullanımının büyük önem taşıdığını söyledi.



"Otomobilde lastik ne ise insanda da ayakkabı odur" diyen Uzman, "Ayakkabı seçimi doğru yapılmazsa ayak sağlığı bozulabilir. Bu da ayaklarda ağrılara, yorgunluğa neden olur. Çalışma verimi düşer" dedi. Hasan Uzman, ayakkabı alırken ayakların rahat edeceği ölçü ve boyutlardaki ayakkabıların seçilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Bugün 'moda' diye insanlar, ayak sağlıklarının bozulması pahasına, yüksek topuklu veya sivri burunlu ayakkabıları tercih ediyor. Yapılan bilimsel çalışmalarda da uzun topuklu ayakkabıların ayak sağlığını bozduğu tespit edilmiş. Bu nedenle vatandaşlara ayaklarının sağlığı için kendilerini rahat hissedecekleri ayakkabıları tercih etmelerini öneriyoruz. Ayrıca hem ayakkabının terlemeye bağlı çabuk yıpranmaması hem de ayaklarımızın sağlığı için aynı ayakkabı iki gün üst üste giyilmemeli. Gün boyunca giyilen ayakkabı, ayakların terlemesi sonucu nemleniyor. Ayakkabıda oluşan bu nem de ayaklarda bazı sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Ayaklardan akan terdeki asit ve ayakkabıdaki kimyasallar karışınca, ayakkabı çabuk çürüyebiliyor. Bu nedenle bir gün giyilen ayakkabı, mutlaka ertesi gün giyilmemeli ve havalandırılmalı." İmitasyon ürünlerin de hava geçirmediği için ayak sağlığını bozabildiğini bildiren Uzman, imkânı olanların doğal deri ayakkabıları tercih etmelerini önerdi.



Uzak Doğu'dan gelen ayakkabılardan kaçının



Yurt dışından, özellikle Uzak Doğu'dan gelen ayakkabıların da kaliteli olmadığı için ayak sağlığını bozabildiğini, bu ayakkabıların da çabuk yıprandığını ifade eden Konya Ayakkabıcılar Odası Başkanı Uzman, şöyle devam etti:



"Bu nedenle ithal ayakkabılardan kaçınmalıyız. Küresel krizin etkisini fazlaca hissettiğimiz bu günlerde yerli ürün alarak aynı zamanda ülke ekonomisine de katkı sağlayabiliriz. Çünkü kriz nedeniyle kapanan her firma işsiz sayısında artış demek."



Uzman, yaz aylarında ayağı serin tutan, teri önleyen kösele ayakkabıları kullanması gerektiğini belirtti.



(AA)

