T24 LogoT24 Logo
Yaşam

'Ayak kokusu' tartışması kanlı bitti

Anadolu Ekspresi'nde ayak kokusu yüzünden çıkan tartışmada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü.

01 Ekim 2009 03:00

Bilecik'te İstanbul - Eskişehir seferini yapan Anadolu Ekspresi'nde ayak kokusu yüzünden çıkan tartışmada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü.

Bilecik'te yolcu treninde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü. İstanbul-Ankara seferini yapan Anadolu Ekspresi'nde yolcu olarak bulunan Taner U. (31) ile Orhan Uğur (49) arasında ''ayak kokusu'' meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Taner U, yanında taşıdığı bıçakla Orhan Uğur'u göğsünden bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan Uğur, Bilecik Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından sevk edildiği Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Taner U'nun gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak'ın Kılıçdaroğlu'na 'ulan' dediği görüntüler...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24