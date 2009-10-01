'Ayak kokusu' tartışması kanlı bitti

Bilecik'te İstanbul - Eskişehir seferini yapan Anadolu Ekspresi'nde ayak kokusu yüzünden çıkan tartışmada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü.



Bilecik'te yolcu treninde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü. İstanbul-Ankara seferini yapan Anadolu Ekspresi'nde yolcu olarak bulunan Taner U. (31) ile Orhan Uğur (49) arasında ''ayak kokusu'' meselesi yüzünden tartışma çıktı.



Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Taner U, yanında taşıdığı bıçakla Orhan Uğur'u göğsünden bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan Uğur, Bilecik Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından sevk edildiği Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Taner U'nun gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

