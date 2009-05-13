Ayak Fetişisti Tarantino

Ayak fetişisti olduğu bilinen kült yönetmen Quentin Tarantino, yeni filminin tanıtımı için olay yaratan pozlar verdi.







Ayak fetişi olduğu bilinen kült yönetmen Quentin Tarantino, Cannes Film Festiai'nde prömiyeri yapılacak yeni filmi 'Inglourious Basterds'ın tanıtımı için topuklu kadın ayakkabısıyla ve başrol oyuncusunun ayaklarına dokunurken fotoğraflandı.



Ucuz Roman ve Rezervuar Köpekleri adlı filmlerinin meşhur yönetmeni Quentin Tarantino, yeni filminin dünya prömiyerini bugün başlayan Cannes Film Festivali'nde yapacak. Ünlü yönetmen Nazi dönemini anlatan filmin tanıtımı için seksi yıldız Diane Kruger ile olay yaratan pozlar verdi.

Konusu Nazi işgali altındaki Fransa'da geçen ve başrolünü ünlü aktör Brad Pitt oynadığı film, Altın Palmiye için yarışacak. Film için Kruger'la cesur pozlar veren Tarantino, yeni filminin bu yılın en çok konuşulan filmlerinden birisi olduğunu söyledi. Tarantino tarafından 'savaş karşıtı bir film' olarak tanımlanan 'İsimsiz Kahramanlar- Inglourious Basterds'in oyuncu kadrosunda Brad Pitt, Diane Kruger'ın yanı sıra; Melanie Laurent, Eli Roth, Samm Levine, Daniel Brühl, Christoph Waltz gibi isimler yer alıyor.





Filmin konusu:



Alman işgali altındaki Fransa'da Shosanna Dreyfus (Melanie Laurent), ailesinin Nazi albayı Hans Landa (Christoph Waltz) tarafından katledilmesine tanık olur. Katliamdan kılpayı kurtulan Shosanna, Paris'e gider. Öte yandan Teğmen Aldo Raine'in (Brad Pitt) önderliğindeki bir grup Yahudi askeri, Avrupa'nın çeşitli noktalarında önceden belirlenmiş hedeflere yönelik intikam faaliyetlerine başlamıştır. Bu gruba gizli ajan Bridget Von Hammersmark da (Diane Kruger) katılır.



