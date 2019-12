Ayağının tozuyla temaslara başladı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Birleşmiş Milletler 64. Genel Kurulu ve Pitsburg'da toplanacak G-20 zirvesine katılmak üzere ABD'de. Başbakan'ın ilk görüşmesi Musevi cemaati temsilcileriyle oldu.

Erdoğan, New York'ta kaldığı The Plaza Oteli'nde, aralarında Abraham Foxman'ın ulusal direktörlüğünü yaptığı "İnkar ve İftiraya Karşı Birlik" (Anti-Defamation League-ADL) kuruluşunun da bulunduğu New York ve Washington merkezli önemli Musevi kuruluşlarının temsilcileriyle görüştü.

Başbakan, toplantıda, eşbaşkanlığını ABD'nin yaptığı AGİT Minsk grubunun Ermenistan ile ilişkilerin geliştirilmesi sürecine katkısının önemli olduğunu belirterek, ilişkilerin geliştirilmesinde bu grubun daha fazla gayret göstermesi gerektiğini söyledi.

Musevi kuruluşları, Başbakan Erdoğan'a Ortadoğu bölgesindeki kitle imha silahlarının yayılmasından ve İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinecad'ın Yahudi soykırımını yadsıdığı konuşmalardan kaygı duyduklarını belirtti, Erdoğan da Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada her türlü kitle imha silahına ve nükleer silaha karşı olduğunu bildirdi.

Erdoğan, İran ile yaptıkları görüşmelerde İran tarafının Türkiye'ye nükleer programını barışçıl amaçlarla yürüttüğünü anlattığını ve Türkiye'nin de nükleer silahlara karşı olduğunu bu görüşmelerde her zaman ifade ettiğini kaydetti.

İsrail'e ziyaret var mı?

Musevi kuruluşları temsilcilerin Başbakan Erdoğan'a İsrail'i yakında ziyaret etmesinin gündemde olup olmadığını sorunca Erdoğan'ın henüz kesinleşmiş birşey olmadığını, ancak BM Genel Kurul toplantıları sırasında Türk ve İsrail dışişleri bakanlarının her an görüşebileceklerini söylediği belirtildi.

Erdoğan'ın toplantıda İsrail ile Suriye arasında daha önce Türkiye'nin aracılığında yapılan dolaylı görüşmeler konusunda ise belli bir noktaya kadar ilerleyen, ancak İsrail'in Gazze'ye saldırısı nedeniyle duran bu süreci Türkiye'nin iki tarafın da talebi olması halinde devam ettirme konusunda elinden geleni yapacağını söylediği ifade edildi.

Bu arada, Musevi temsilcilerin Erdoğan'a, İstanbul'daki Yahudi cemaatinin Türkiye'de ders yılının başında okullarda ayrımcılığın kaldırılması ve ilk derste dil, din ve ırk ayrımcılığına karşı saygı, sevgi ve hoşgörü konusunun işlenmesiyle ilgili "ilk ders genelgesini" çok olumlu karşıladıklarını söyledikleri de öğrenildi.

Kalabalık bir Musevi grubunun katıldığının gözlemlendiği toplantıda, Erdoğan'ın Museviler'in yeni yıllarını kutladığı bildirildi.

Davutoğlu da görüşmelere başladı

Bu arada Başbakan Erdoğan ile birlikte New York'a gelen Dışişleri Bakanı Ahmet Davuoğlu'nun da New York'taki ilk görüşmesini, AB dönem başkanı İsveç'in Dışişleri Bakanı Carl Bildt ve AB'nin gelecek dönem başkanı olacak İspanya'nın Dışişleri Bakanı Miguel Angel Moratinos ile yaptığı öğrenildi.

New York'a, Başbakan Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Devlet Bakanı Ali Babacan, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve bazı milletvekilleri de geldi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bugün BM'de Genel Sekreter Ban Ki-mun'un evsahipliğinde düzenlenecek İklim Değişikliği zirvesine katılacak.