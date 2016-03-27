Bir gecede 4 otomobil çalıp market soydular

Adana'da aynı gece içinde 4 otomobili çalan, bunları bir süre sonra bırakan 4 şüpheli bir işyerinin kilidini kırıp, içinden 10 bin lira değerinde sigara, tablet ve para aldı. Hırsızlık yaptığı esnada düşerek ayağını kıran şüpheli hırsızlığa devam etti. Sabaha karşı ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu zanlılar, içinde çalıntı malzemelerin bulunduğu otomobili terk edip kaçmak istedi. Yakalanan zanlılar suçlarını itiraf etti.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Fatih Karaçalı'nın haberine göre, 19 yaşındaki Rıdvan U., 18 yaşındaki Süleyman K., 17 yaşındaki M.A. ve 15 yaşındaki H.Ş.. Yüreğir ilçesine geldi. Şüpheliler Yunus Emre Mahallesi’nde camını kırarak açıp, düz kontak yaptıkları 01 VN 972 plakalı yerli otomobile binip kaçtı. Bir süre dolaşan 4 şüpheli Uçak Mahallesi’nde bu aracı bırakarak camını kırıp içine girdikleri 01 HN 091 plakalı aracı da aynı yöntemle çaldı. Şüpheliler aynı gece Gülbahçesi Mahallesi’nden 34 DK 131 ve 07 LF 811 plakalı 2 otomobili daha çaldı.



Sabaha kadar 4 ayrı otomobili çalan Rıdvan U., Süleyman K, M.A. ile H.Ş., Dumlupınar Mahallesi’nde bir işyerini soymaya çalıştı. Çalıntı otomobil ile işyerinin önüne gelen şüphelilerden H.Ş., duvara tırmanıp işyerinin sokağa bakan kameralarının yönünü değiştirdi. H.Ş. kameranın yönünü değiştirirken başka bir kamera da o anları görüntüledi. Duvara tırmanıp kameranın yönünü değiştiren H.Ş. inerken de düşüp ayağını kırdı. Düştüğü yerde bir süre acı içinde kıvranan H.Ş., daha sonra kalkıp hırsızlığa devam etti.



İş yerinin kepengini ve asma kilidini kıran Rıdvan U., Süleyman K, M.A. ile H.Ş., raflarda bulunan sigaraları, masanın üzerinde duran tablet ve çekmecelerdeki paraları toplayıp çuvala doldurdu. İşyerinin kamerası da hırsızlığı görüntüledi. Şüpheliler daha sonra koşarak dışarı çıktı. Hırsızlardan yüzünü gizleme gereği duymayan Rıdvan U, dışarı çıkmadan önce masanın üzerindeki cikletlerden bir paketini de beraberinde götürdü.



Sabaha karşı ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu zanlılar, içinde çalıntı malzemelerin bulunduğu otomobili bırakıp kaçmak istedi. Ancak kovalamaca sonucu 4 şüpheli de yakalandı. Çalınan diğer otomobillere de sabah saatlerinde polisler tarafından bulundu. Emniyetteki sorgularında suçlarını itiraf eden ve 4 ayrı otomobil ile bir işyerini soyan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Süleyman K. serbest kalırken, 3 zanlı tutuklandı. Ayağından yaralı olan H.Ş. de tedavisinin ardından cezaevine gönderildi.